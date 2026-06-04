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Servicios. El ISJ efectivizará nuevamente el «Pronto Pago» por consultas médicas

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El ISJ efectivizará nuevamente el Pronto Pago por consultas médicas

Este mecanismo establece el pago quincenal a los profesionales médicos, asegurando la regularidad en el cobro de sus servicios.

El directorio del Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) informa que este 5 de junio se efectuará la cancelación total de acreditación correspondiente a la segunda quincena del mes de mayo por consultas médicas, a través del sistema “Pronto Pago”.

Recordemos que esta modalidad digital permite a los prestadores agilizar la presentación de la documentación ante el ISJ, optimizando así los tiempos de liquidación de las consultas médicas brindadas a los afiliados.

Asimismo, se aclara que este sistema contribuye a garantizar una atención de calidad, evitando demoras y facilitando el acceso a la Credencial Digital del ISJ, herramienta que también permite la autorización de recetas médicas de manera ágil y segura.

Finalmente, el directorio aclaró que este mecanismo establece el pago quincenal a los profesionales médicos, asegurando la regularidad en el cobro de sus servicios.

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