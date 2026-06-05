Noticias de Jujuy

Alumnos del Colegio Santa Teresita visitaron la Legislatura

Jujuy

Estudiantes de 4 grado del Colegio Santa Teresita, de la ciudad Capital, visitaron la Legislatura de Jujuy, donde fueron recibidos por los legisladores Patricia Ríos y Mario Lobo. Durante la jornada, los alumnos recorrieron las instalaciones, conocieron el funcionamiento del Poder Legislativo y dialogaron sobre la labor parlamentaria y el proceso de elaboración de las leyes.

El encuentro forma parte de una propuesta educativa vinculada al estudio de la Constitución

Nacional y de los poderes del Estado, y se enmarca en las actividades preparatorias para la Promesa de Lealtad a la Bandera. La jornada se complementa con un recorrido por distintos espacios emblemáticos del casco céntrico de San Salvador de Jujuy, como el Salón de la Bandera y museos de la capital.

 

Durante el encuentro se destacó la importancia de abrir las puertas de la institución a la comunidad educativa y se remarcó que estas instancias permiten acercar a los niños al conocimiento de las instituciones democráticas y fomentar su participación ciudadana desde temprana edad. En ese sentido, se señaló que el trabajo parlamentario no se limita a las sesiones, sino que incluye el análisis de proyectos, la búsqueda de consensos y la elaboración de iniciativas destinadas a mejorar la calidad de vida de los jujeños.

 

Por su parte, los docentes responsables de la delegación valoraron el sentido pedagógico de la experiencia y explicaron que el objetivo es que los alumnos conozcan la historia, la cultura y las instituciones de la provincia. Asimismo, señalaron que los estudiantes participaron activamente, formulando preguntas y mostrando interés por diversos aspectos de la identidad jujeña.

 

Todo se desarrolló en un clima de intercambio y aprendizaje, lo que permitió a los alumnos acercarse al funcionamiento de una de las instituciones fundamentales del sistema democrático provincial.

También podría interesarte
Jujuy

Confirmaron nuevas fechas para la realización del Finde Estudiantil

Jujuy

Instituciones intermendias. Sadir encabezó la reinauguración de la histórica sede…

Jujuy

Estudiantes del Complejo Educativo José Hernández visitaron la Legislatura de Jujuy

Jujuy

Estudiantes de Perico y Alto Comedero conocieron el funcionamiento de la Legislatura…

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.