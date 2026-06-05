Alumnos del Colegio Santa Teresita visitaron la Legislatura

Estudiantes de 4 grado del Colegio Santa Teresita, de la ciudad Capital, visitaron la Legislatura de Jujuy, donde fueron recibidos por los legisladores Patricia Ríos y Mario Lobo. Durante la jornada, los alumnos recorrieron las instalaciones, conocieron el funcionamiento del Poder Legislativo y dialogaron sobre la labor parlamentaria y el proceso de elaboración de las leyes.

El encuentro forma parte de una propuesta educativa vinculada al estudio de la Constitución

Nacional y de los poderes del Estado, y se enmarca en las actividades preparatorias para la Promesa de Lealtad a la Bandera. La jornada se complementa con un recorrido por distintos espacios emblemáticos del casco céntrico de San Salvador de Jujuy, como el Salón de la Bandera y museos de la capital.

Durante el encuentro se destacó la importancia de abrir las puertas de la institución a la comunidad educativa y se remarcó que estas instancias permiten acercar a los niños al conocimiento de las instituciones democráticas y fomentar su participación ciudadana desde temprana edad. En ese sentido, se señaló que el trabajo parlamentario no se limita a las sesiones, sino que incluye el análisis de proyectos, la búsqueda de consensos y la elaboración de iniciativas destinadas a mejorar la calidad de vida de los jujeños.

Por su parte, los docentes responsables de la delegación valoraron el sentido pedagógico de la experiencia y explicaron que el objetivo es que los alumnos conozcan la historia, la cultura y las instituciones de la provincia. Asimismo, señalaron que los estudiantes participaron activamente, formulando preguntas y mostrando interés por diversos aspectos de la identidad jujeña.

Todo se desarrolló en un clima de intercambio y aprendizaje, lo que permitió a los alumnos acercarse al funcionamiento de una de las instituciones fundamentales del sistema democrático provincial.