Confirmaron nuevas fechas para la realización del Finde Estudiantil

La modificación responde a cambios de último momento en el fixture de partidos de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, dispuestos por la Asociación del Fútbol Argentino.

Autoridades del Ente Autárquico Permanente informaron la reprogramación de las fechas del Finde Estudiantil, que se realizará los días sábado 1 y domingo 2 de agosto.

La medida responde a modificaciones de último momento en el fixture de encuentros deportivos de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, establecidas por la Asociación del Fútbol Argentino, situación que motivó la revisión del calendario previsto para garantizar una adecuada organización y seguridad de las actividades.

En ese marco, el presidente del Ente Autárquico Permanente, Leandro Morales, y el director Darío D’Antuene mantuvieron una reunión con docentes asesores y representantes estudiantiles, donde se analizó la situación y se acordó, por consenso, la nueva programación.

Desde el organismo destacaron la predisposición de todos los sectores involucrados para alcanzar una solución conjunta que permita el desarrollo del Finde Estudiantil en las mejores condiciones, preservando el espíritu de participación y encuentro que caracteriza a la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Asimismo, se invitó a las comunidades educativas a continuar con los preparativos de las actividades, reafirmando el compromiso de seguir fortaleciendo este espacio de integración, creatividad y protagonismo juvenil.