Continúa la capacitación para Promotores de la Vida Independiente de Personas con Discapacidad con la participación de la Asociación Todos Juntos

En el Centro Cultural Éxodo Jujeño se desarrolló el segundo encuentro del ciclo de capacitación para “Promotores para la Vida Independiente de las Personas con Discapacidad”, una propuesta impulsada por la Coordinación de Inclusión de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy que contempla ocho módulos de formación y la participación de representantes de distintas instituciones vinculadas a la temática.

En esta oportunidad, las exposiciones estuvieron a cargo de integrantes de la Asociación Todos Juntos, institución que impulsa propuestas educativas y terapéuticas ajustadas a las necesidades de cada persona y su realidad, favoreciendo la autonomía, el acceso a oportunidades y una mejor calidad de vida.

Al respecto, Nancy Gutiérrez, integrante de la Coordinación de Inclusión del Municipio, explicó, “este es el segundo módulo, en cuanto al modelo de discapacidad, el concepto que venimos trabajando. En esta ocasión tenemos de invitados a la comisión directiva de Todos Juntos, institución con la que ya venimos trabajando. Fueron invitados, y la verdad que muy gustoso que estén acá y están desarrollando este módulo”.

Asimismo, detalló el desarrollo del ciclo formativo, “son ocho módulos en total, estamos en segundo, hasta el 15 de junio que sería el último, y cada módulo se va a desarrollar con distintas instituciones los próximos miércoles de manera consecutiva”.

Por su parte, Camila López Nagil, integrante del equipo directivo de la Asociación Todos Juntos, agradeció la convocatoria y destacó la importancia de la iniciativa, “agradecemos muchísimo la invitación de la Coordinación de Inclusión de la Municipalidad, que está desarrollando por primera vez este curso de formación para Promotores de Vida Independiente en Personas con Discapacidad, así que estamos orgullosos de formar parte de algo así, de una primera cohorte, y también tratando de contar nuestra experiencia”.

Además, resaltó la dinámica participativa de la jornada, “más que una disertación es poder interactuar con las personas que se anotaron para formar parte de esta capacitación, por lo que estuvimos conversando. Hay personas de distintas formaciones, hay docentes, hay familiares de personas con discapacidad, también personas con discapacidad, operadores sociocomunitarios, acompañantes terapéuticos. Así que un público muy variado, y se trata sobre todo de compartir las experiencias y de ir entre todos armando este perfil y esta figura tan necesaria en lo que tiene que ver con la garantía de derechos de personas con discapacidad”.

En tanto, Andrea Araoz, también integrante del equipo directivo de Todos Juntos, valoró el espacio de formación y reflexión que propone el programa, “contenta de sumarnos aquí, en este espacio que apunta a buscar un cambio de mirada desde lo social, y desde un rol muy importante, que es el de ser promotores, que apunta mucho a tener la claridad de que las personas con discapacidad tienen el derecho a desarrollarse en los diferentes ámbitos de su vida en forma plena, y que es toda una tarea y una responsabilidad social proveerle los apoyos que necesite”, expresó.

Respecto de la importante convocatoria registrada, agregó, “nos pone muy contentos porque implica que hay muchas ganas de buscar ese cambio y de ocupar un rol mucho más activo. Este ciclo de charlas es un programa en el que vamos a intervenir distintas instituciones y profesionales. Hoy, particularmente, nos invitaron a nosotros justamente para dar este puntapié en el cambio de mostrar un paradigma nuevo, que apuntamos a que todos se puedan adherir justamente para que las acciones sean diferentes”.

La capacitación continuará durante las próximas semanas con nuevos encuentros y la participación de diversas organizaciones y profesionales comprometidos con la promoción de los derechos, la inclusión y la vida independiente de las personas con discapacidad.

Nota audiovisual: https://youtu.be/Ltz9GOKkm9c