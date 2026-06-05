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Dia Mundial del Ambiente. Iniciaron las jornadas ambientales «Diálogos por la Naturaleza 2026»

Jujuy
Iniciaron las jornadas ambientales Diálogos por la Naturaleza 2026

Las jornadas ambientales promueven el intercambio ciudadano para un futuro más sostenible.

Se llevó a la apertura de las Jornadas Ambientales “Diálogos por la Naturaleza 2026”, organizadas por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy, y la Facultad de Ciencias Agracias. Estuvieron presentes, el ministro de Ambiente y Cambio Climático, Ing. Leandro Álvarez, la decana de la Facultad de Ciencias Agracias, Dra.Noemí Bejarano, y la secretaria de Ciencia y Técnica, y Estudios Regionales, Mg. Sandra Giunta.

Al respecto, el ministro de Ambiente y Cambio Climático, Leandro Álvarez, expresó: “Jujuy viene sosteniendo con diversas acciones y políticas públicas, la decisión del gobernador Carlos Sadir, de tomar acción por el ambiente”.

“Somos privilegiados en tener tanto y tan variado por cuidar, preservar, proteger en la provincia. Y trabajamos para que se cree una armonía entre el desarrollo de la actividad humana con el cuidado del ambiente, porque el daño a la naturaleza es dañar a toda la humanidad”.

Además, agradeció a cada persona que eligió participar, porque sin presencia ciudadana, ninguna política ambiental tiene ni sentido, ni futuro.

Iniciaron las jornadas ambientales «Diálogos por la Naturaleza 2026»

Finalmente agradeció a la Facultad de Ciencias Agrarias por sostener las jornadas, “pues aquí se forma el conocimiento que trabaja y cuida el suelo jujeño. Aquí hay investigadores, docentes y estudiantes que conocen nuestra biodiversidad. Ese conocimiento es exactamente lo que necesita una política ambiental que quiera ser real”; reafirmando el compromiso conjunto con la educación ambiental y el desarrollo sostenible en la provincia.

Esta actividad estuvo organizada por las tres Secretarías del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático -Biodiversidad, Calidad Ambiental y Ordenamiento Territorial-, tiene el objetivo de articular las miradas científica, gubernamental y del sector privado, en un espacio de reflexión, intercambio y construcción colectiva en torno a las temáticas ambientales de relevancia.

Las jornadas ambientales se llevarán a cabo los días 4 y 5 de junio en la ciudad de San Salvador de Jujuy, en el marco de las actividades en conmemoración del Día Mundial del Ambiente, y serán encuentros con modalidad expositiva y participativa, promoviendo el diálogo entre distintos los actores. Participarán investigadores, especialistas y referentes destacados, quienes compartirán conocimientos, experiencias y perspectivas sobre los desafíos ambientales actuales.

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