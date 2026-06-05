Dia Mundial del Ambiente. Iniciaron las jornadas ambientales «Diálogos por la Naturaleza 2026»

Las jornadas ambientales promueven el intercambio ciudadano para un futuro más sostenible.

Se llevó a la apertura de las Jornadas Ambientales “Diálogos por la Naturaleza 2026”, organizadas por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy, y la Facultad de Ciencias Agracias. Estuvieron presentes, el ministro de Ambiente y Cambio Climático, Ing. Leandro Álvarez, la decana de la Facultad de Ciencias Agracias, Dra.Noemí Bejarano, y la secretaria de Ciencia y Técnica, y Estudios Regionales, Mg. Sandra Giunta.

Al respecto, el ministro de Ambiente y Cambio Climático, Leandro Álvarez, expresó: “Jujuy viene sosteniendo con diversas acciones y políticas públicas, la decisión del gobernador Carlos Sadir, de tomar acción por el ambiente”.

“Somos privilegiados en tener tanto y tan variado por cuidar, preservar, proteger en la provincia. Y trabajamos para que se cree una armonía entre el desarrollo de la actividad humana con el cuidado del ambiente, porque el daño a la naturaleza es dañar a toda la humanidad”.

Además, agradeció a cada persona que eligió participar, porque sin presencia ciudadana, ninguna política ambiental tiene ni sentido, ni futuro.

Iniciaron las jornadas ambientales «Diálogos por la Naturaleza 2026»

Finalmente agradeció a la Facultad de Ciencias Agrarias por sostener las jornadas, “pues aquí se forma el conocimiento que trabaja y cuida el suelo jujeño. Aquí hay investigadores, docentes y estudiantes que conocen nuestra biodiversidad. Ese conocimiento es exactamente lo que necesita una política ambiental que quiera ser real”; reafirmando el compromiso conjunto con la educación ambiental y el desarrollo sostenible en la provincia.

Esta actividad estuvo organizada por las tres Secretarías del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático -Biodiversidad, Calidad Ambiental y Ordenamiento Territorial-, tiene el objetivo de articular las miradas científica, gubernamental y del sector privado, en un espacio de reflexión, intercambio y construcción colectiva en torno a las temáticas ambientales de relevancia.

Las jornadas ambientales se llevarán a cabo los días 4 y 5 de junio en la ciudad de San Salvador de Jujuy, en el marco de las actividades en conmemoración del Día Mundial del Ambiente, y serán encuentros con modalidad expositiva y participativa, promoviendo el diálogo entre distintos los actores. Participarán investigadores, especialistas y referentes destacados, quienes compartirán conocimientos, experiencias y perspectivas sobre los desafíos ambientales actuales.

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