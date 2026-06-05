El INPROJUY participó en la construcción de propuestas para el futuro de la educación jujeña

A través de la División Juego Responsable, la institución formó parte del Taller de Alta Participación Social impulsado por Educación.

El Instituto Provincial de Juegos de Azar de Jujuy (INPROJUY), a través de su División Juego Responsable, participó activamente del Taller de Alta Participación Social impulsado por el Ministerio de Educación de la Provincia, en el marco del Programa Provincial de Planificación Estratégica, una iniciativa destinada a promover espacios de diálogo, escucha activa y construcción colectiva en torno al presente y futuro de la educación jujeña.

La jornada reunió a representantes de organismos públicos, instituciones educativas, organizaciones sociales y diversos actores de la comunidad, quienes compartieron experiencias, reflexiones y propuestas orientadas a fortalecer el sistema educativo desde una perspectiva integral, participativa e inclusiva.

En representación de INPROJUY participó María Spengler de Juego Responsable, quien aportó la visión y experiencia que el organismo desarrolla desde hace años en materia de prevención, promoción de hábitos saludables, sensibilización y fortalecimiento de factores protectores en niñas, niños, adolescentes y adultos.

La presencia institucional en este importante espacio responde al compromiso permanente que sostiene INPROJUY con la comunidad jujeña a través de programas, talleres, charlas y capacitaciones que se desarrollan en establecimientos educativos, organizaciones sociales e instituciones de toda la provincia. Estas acciones buscan generar conciencia sobre el uso responsable de las tecnologías, la prevención de conductas de riesgo y la promoción de estilos de vida saludables, contribuyendo al desarrollo integral de las personas y al fortalecimiento del tejido social.

Desde una mirada académica y social, la participación de INPROJUY permitió visibilizar la relevancia de incorporar enfoques preventivos y de promoción de la salud en los distintos ámbitos educativos, entendiendo que la formación integral de las personas requiere no solo el desarrollo de conocimientos, sino también el fortalecimiento de competencias socioemocionales, hábitos saludables y entornos protectores.

INPROJUY reafirma así su compromiso con el desarrollo humano, la prevención y la promoción del bienestar comunitario, convencido de que el trabajo articulado entre instituciones constituye una herramienta indispensable para impulsar transformaciones significativas y construir una sociedad más consciente, participativa y preparada para afrontar los desafíos del futuro.