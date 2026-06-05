El municipio estuvo presente en el 80° aniversario de la República Italiana

El Cine Teatro Municipal Select fue escenario de la muestra fotográfica “Italia Vive en Jujuy”, alusiva al 80° Aniversario de la República Italiana, que se conmemora cada 2 de junio, y durante la cual se reivindicaron los lazos históricos, culturales, sociales y arquitectónicos que unen a San Salvador de Jujuy con Italia. La actividad contó con la participación de autoridades municipales y provinciales, representantes de instituciones italianas, descendientes de inmigrantes y vecinos, quienes disfrutaron de la muestra fotográfica y de un trabajo documental basados en la importancia de la arquitectura, la recuperación patrimonial y la integración cultural.

Durante el evento, organizado por la Dirección de Culto y Relaciones Institucionales Nacionales e Internacionales de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y el Viceconsulado de Italia en Jujuy, las autoridades ponderaron el aporte de generaciones de inmigrantes italianos al crecimiento y desarrollo de la arquitectura en la capital provincial, así como la vigencia de los vínculos entre ambas naciones. Con acuerdo a ello, se renovó el compromiso de seguir fortaleciendo los lazos de amistad y la cooperación entre la colectividad italiana y la ciudad de San Salvador de Jujuy.

En la ocasión, el director de Culto y Relaciones Institucionales Nacionales e Internacionales del municipio, Pedro Sato, precisó que la conmemoración se relaciona al proceso político iniciado en Italia con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial y que conllevó a la constitución de la República Italiana. “Esa fue una decisión de avanzada en Europa que venía de la guerra y en esta celebración, junto al Vice Consulado de Italia, estamos inaugurando una muestra fotográfica”, precisó. Destacó a la vez que la propuesta se relaciona con, “una de las características más importantes como lo es la restauración de obras y de todo lo que es la parte arquitectónica y además llevamos adelante un evento cultural para celebrar este paso importante que dio Italia en un momento crucial de la historia”.

No dejó de reconocer que en la capital provincial sobresalen diferentes obras arquitectónicas, “realizadas por italianos, como el Teatro Mitre, pero también está el aspecto de la gastronomía que nos gusta mucho, como la pizza y la pasta, que ya forman parte de la dieta de los jujeños, y con familias que han sido pioneras en muchos ámbitos en nuestra provincia”. “Todo esto tiene que ver con el aporte muy fuerte de la migración italiana a nuestra provincia”, enfatizó el director.

En torno a la relevancia de la propuesta fotográfica, la Vicecónsul de Italia en la provincia, Adriana Bertini, comentó que la misma permite visibilizar que “Italia Vive en Jujuy”. Asimismo, reseñó que la conmemoración de los 80 años de la constitución de la República, “nos remonta al 2 de junio de 1946 cuando vota por primera vez la mujer, es decir, cuando se hizo un referéndum y un sufragio universal en el que resulta ganadora la forma de gobernar entre todos”. Recordó que paralelamente se convocó la Asamblea Constituyente y se definieron los símbolos patrios de Italia que, según remarcó, reflejan la importancia del trabajo y la unidad de todo el pueblo italiano.

“Hay que pensar que cuando se hace la Constitución bajo la forma de una República, Italia estaba muy diezmada por las dos guerras mundiales con millones de personas muertas y hay familias que se vinieron a Jujuy a vivir en paz”, expresó Bertini al momento de celebrar la fuerte integración de la comunidad italiana en la provincia lo que permite mantener vivos los lazos con sus raíces.

Nota audiovisual: https://youtu.be/Nm4tqOXqSVk