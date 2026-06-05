Estudiantes de Perico y Alto Comedero conocieron el funcionamiento de la Legislatura de Jujuy

Alumnos del Colegio Secundario N 7 de Perico y de la Escuela N 456 Sargento Cabral de Alto Comedero visitaron la Legislatura de Jujuy, donde fueron recibidos por las legisladoras Agustina Guzmán, Yael Navarro y Teresa Agostoni. Durante la jornada, los estudiantes recorrieron el recinto de sesiones y conocieron el funcionamiento interno del Poder Legislativo y las tareas que desarrollan los legisladores.

El recorrido se enmarca en un proyecto interdisciplinario del Colegio Secundario N 7 de Perico, que integra asignaturas como Inglés, Biología y Construcción para la Ciudadanía, y del que participaron alumnos de primer y tercer año.

En el encuentro se destacó la importancia de acercar a los jóvenes a las instituciones democráticas y se los invitó a sumarse al programa Legislatura Joven, cuya inscripción continúa abierta. Desde la institución se manifestó la expectativa de que más estudiantes se inscriban este año y formen parte de un espacio donde puedan proponer y plantear sus ideas.

También se dialogó con los estudiantes sobre la labor parlamentaria y la función que cumplen los legisladores dentro de la Cámara, y se remarcó el valor de la participación juvenil en la construcción de una sociedad más comprometida, con la convicción de que los jóvenes pueden ser protagonistas de la transformación de la provincia.

Finalmente, se recordó que la actividad legislativa puede seguirse a través de las plataformas digitales de la institución y mediante el programa Legislatura Joven.