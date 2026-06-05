Estudiantes del Complejo Educativo José Hernández visitaron la Legislatura de Jujuy

Estudiantes de sexto grado del Complejo Educativo José Hernández visitaron la Legislatura de Jujuy para conocer su funcionamiento, recorrer el recinto de sesiones y dialogar con los legisladores. La delegación fue recibida por María Uriondo, Daniela Vélez, Martín Fellner, Mario Lobo, Luciano Angelini y Matías Paterno.

El recorrido se enmarca en las actividades pedagógicas que lleva adelante la institución educativa para complementar los contenidos trabajados en el aula. Durante la jornada,los alumnos participaron activamente y realizaron preguntas sobre la tarea legislativa, el funcionamiento de la Cámara y el rol de los representantes del pueblo.

En el encuentro se destacó el interés de los estudiantes y la calidad de las preguntas formuladas, y se coincidió en que este tipo de actividades permite acercar las instituciones a las nuevas generaciones y fortalecer el conocimiento sobre la vida democrática. También se valoró la presencia de representantes de distintos espacios políticos, como muestra del diálogo y el respeto que se mantiene más allá de las diferencias ideológicas.

Por su parte, los docentes responsables de la delegación agradecieron el recibimiento brindado por la institución y destacaron el valor pedagógico de la experiencia para afianzar los contenidos trabajados en el colegio.

La jornada concluyó con un recorrido por el recinto de sesiones, donde los alumnos pudieron conocer de cerca el espacio en el que se debaten y sancionan las leyes de la provincia, lo que fortaleció su formación ciudadana y su acercamiento a las instituciones democráticas.