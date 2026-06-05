Formación. Arrancó la segunda cohorte de la Diplomatura en Datos Espaciales en el Ministerio de Planificación Estratégica y Modernización

Junto a la Facultad de Ingeniería se consolida una alianza estratégica académica con esta segunda cohorte, destinada a fortalecer competencias geoespaciales en el marco de la transformación digital provincial.

Arrancó la segunda cohorte de la Diplomatura en Datos Espaciales en el Ministerio de Planificación Estratégica y Modernización. Junto a la Facultad de Ingeniería de la UNJu, se consolida una alianza estratégica académica con esta segunda cohorte, destinada a fortalecer competencias geoespaciales en el marco de la transformación digital provincial.

La iniciativa se desarrolla entre junio y septiembre de 2026, y está dirigida a becarios de todos los ministerios del Gobierno de Jujuy. Su propósito es actualizar y fortalecer competencias en la producción primaria de datos geoespaciales, un eje estratégico dentro de las políticas de modernización del Estado provincial.

Al respecto, la ministra Isolda Calsina sostuvo que esta articulación consolida una visión estratégica de largo plazo que busca potenciar la innovación, la modernización administrativa y el desarrollo sostenible de la provincia de Jujuy.

Por su parte, el decano de la Facultad de Ingeniería, Alejandro Vargas, “recalcó el compromiso de la institución académica con el Gobierno provincial que permite repetir la formación por segundo año consecutivo, después de una exitosa primera cohorte”.