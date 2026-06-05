Industrias Creativas. La gastronomía jujeña llegó al primer Encuentro Federal de Industrias Culturales y Creativas

La provincia presentó proyectos de gastronomía jujeña ante delegaciones de todo el país en el encuentro organizado por el CFI en Mendoza.

Jujuy participó del primer Encuentro Federal de Industrias Culturales y Creativas, organizado por el CFI en el Auditorio Ángel Bustelo de Mendoza entre el 4 y el 6 de junio, con una presentación que puso en valor la gastronomía jujeña como política pública provincial ante referentes de las 24 provincias.

El encuentro reunió a ministros, secretarios de cultura y especialistas internacionales de Chile, Brasil, México y la UNESCO. La apertura estuvo a cargo del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y del secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, con la firma de un Acta Acuerdo para la creación del Ente Regional Cuyo Cultura. Durante tres jornadas se debatió sobre artesanías, artes escénicas, música, audiovisual, diseño, videojuegos, patrimonio e industria editorial.

El ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas, abrió la presentación jujeña con una definición que marcó el tono: «La cocina es la máxima expresión de la cultura de un pueblo y es la mejor forma de contar la historia de un lugar». Para Posadas, lo que viene ocurriendo en la cocina provincial «es un fenómeno que viene creciendo año a año» y el trabajo con expertos apunta a «ponerlo en valor más todavía, seguir trabajando con la certificación, con circuitos, con integrar la cultura y el turismo».

El panel sobre cocina jujeña reunió a funcionarios provinciales, especialistas internacionales y referentes del sector en el Auditorio Ángel Bustelo de Mendoza.

En la jornada del viernes, Jujuy ocupó un espacio protagónico con la presentación del Plan de Fortalecimiento Integral, que incluyó los programas Sabores con Identidad y Certificación de Saberes. Participaron el secretario de Turismo, Diego Valdecantos, y el secretario de Cultura, José Rodríguez Bárcena, junto a la cocinera y comunicadora Narda Lepes, la investigadora Magda Choque Vilca y el especialista mexicano Sergio Abitia.

Posadas destacó la riqueza de las cuatro regiones de la provincia, cada una con su identidad, sus platos y su cocina, y subrayó la articulación entre cultura y turismo como eje del programa: «La sinergia entre turismo y cultura sintetizada a través de la gastronomía es una gran oportunidad para visibilizar todo lo que tiene un destino para mostrar».

El ministro también anticipó el alcance que el Gobierno provincial proyecta para la iniciativa: «Entendemos que va a ser una experiencia piloto para poder replicarse en otros lugares de la Argentina», afirmó, y cerró con una apuesta contundente: «No tenemos nada que envidiarle a los grandes destinos turísticos gastronómicos del mundo».

El encuentro cerró el sábado 6 con debate sobre cultura e inteligencia artificial y la definición de acuerdos y agenda federal para el sector creativo.