Instituciones intermendias. Sadir encabezó la reinauguración de la histórica sede recuperada del Círculo de Periodistas Deportivos

La entidad reabrió sus puertas en el barrio Cuyaya. El acto fue encabezado por el gobernador Carlos Sadir, quien destacó el esfuerzo conjunto entre el Estado, el sector privado y la comisión directiva.

En lo que representa un hito institucional para la prensa local, el Círculo de Periodistas Deportivos de Jujuy inauguró oficialmente la puesta en valor de su histórica sede social, ubicada en la calle Santa Fe 1434 del barrio Cuyaya. El edificio fue recuperado tras un proceso judicial de cuatro años que culminó en noviembre de 2024, dando paso a intensas obras de refacción encaradas por el área de infraestructura gubernamental.

La ceremonia oficial contó con la participación central del gobernador de la provincia, Carlos Sadir, acompañado por los ministros Normando Álvarez García (Gobierno y Justicia) y Carlos Stanic (Infraestructura); el juez de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Miranda; y el secretario de Deportes, Luis Calvetti, entre otras autoridades provinciales, municipales y académicas.

El mandatario provincial expresó su satisfacción por la concreción de un anhelo de larga data para el sector periodístico: «Estoy muy contento de poder venir a inaugurar este edificio, que era un deseo de todos los periodistas deportivos de Jujuy. Lamentablemente, por mucho tiempo se dejó de utilizar y se tuvo que judicializar», señaló Sadir.

El Gobernador ponderó la intervención de distintas áreas estatales para destrabar el conflicto y colaborar en la reconstrucción: «Hubo una participación de funcionarios del Gobierno de la Provincia que ayudaron para que hoy podamos estar reinaugurando y volviendo al lugar después de tantos años, que además quedó más lindo que nunca». Asimismo, reafirmó el compromiso de la gestión provincial de «seguir trabajando y ayudando a las instituciones intermedias».

Por su parte, el presidente del Círculo de Periodistas Deportivos, Daniel Echazú, manifestó su agradecimiento a las autoridades gubernamentales y extendió un reconocimiento especial al sector empresarial, destacando el aporte del empresario Raúl Ulloa, quien donó materiales clave para la obra.

«Esto da la pauta de que se puede hacer un trabajo conjunto. No solo hay que ir al Estado a pedir, sino también a proponer; las instituciones intermedias tienen que trabajar y movilizarse», enfatizó el dirigente.

Finalmente, Echazú realizó una convocatoria abierta a los trabajadores de los medios de toda la provincia: «Queremos que todos los periodistas de Jujuy se afilien a la institución y tengan sentido de pertenencia. Ahora tenemos un lugar propio donde reunirnos, capacitarnos y mamar el periodismo, que es lo que nos apasiona», concluyó.

El evento congregó a referentes institucionales del ámbito civil y deportivo, entre quienes se encontraban Mario Pizarro, secretario de Energía de la provincia, Gustavo Lamas, interventor de la Federación Jujeña de Básquetbol, y miembros de la comisión directiva y afiliados de la entidad anfitriona.