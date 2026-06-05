Jorge acompañó a más de 500 estudiantes de Alto Comedero en la Promesa Ambiental

En el marco del Día Mundial del Ambiente, el intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, participó de la Promesa Ambiental que realizaron más de 500 alumnos y alumnas de séptimo grado durante un emotivo acto desarrollado en el Multiespacio de Alto Comedero. La ceremonia fue encabezada junto al gobernador de la provincia, quien tuvo a su cargo la toma del compromiso ambiental a los estudiantes.

La jornada reunió a 580 alumnos de siete establecimientos educativos del sector, quienes asumieron el compromiso de valorar el patrimonio ambiental y cultural, preservar todas las formas de vida que habitan el territorio y promover prácticas responsables para el cuidado de los ecosistemas y los recursos naturales. Al momento de tomar la promesa, el gobernador convocó a los estudiantes a comprometerse con el cuidado del ambiente, la preservación de la biodiversidad y la construcción de hábitos sustentables que contribuyan al bienestar de las generaciones presentes y futuras.

Durante el acto, el intendente Raúl “Chuli” Jorge destacó la importancia de fomentar desde temprana edad el compromiso con la protección del entorno natural. “Es un acto muy emocionante, porque no solo nuestros jóvenes, nuestros niños y niñas juran por nuestra bandera y los valores de la libertad, sino que aquí hay un compromiso con una de las riquezas más grandes que tenemos, con la vida misma y con nuestro ambiente. Nuestra provincia es abundante, generosa y rica, pero muchas veces, por malas prácticas, nos ocupamos de devastarla”, expresó.

Asimismo, remarcó el papel fundamental que cumplen las nuevas generaciones en la construcción de una mayor conciencia ambiental. “Esto significa educar a los chicos. Los chicos educan a los grandes, así que fue muy conmovedor ver a los estudiantes de séptimo grado de todo Alto Comedero asumir este compromiso. Es un ejemplo del trabajo que viene realizando toda la comunidad educativa, el Ministerio de Ambiente y la Municipalidad para que tengamos una niñez y una juventud comprometidas”, sostuvo.

Por su parte, la secretaria de Planificación y Ambiente, Adriana Díaz, señaló que la formación de líderes ambientales desde edades tempranas constituye una herramienta fundamental para fortalecer el cuidado de la naturaleza. “Para nosotros, como municipio, comenzar a trabajar con los jóvenes y generar líderes ambientales desde este momento es importantísimo. Estar en contacto con la naturaleza, conocer la importancia de nuestra biodiversidad y de nuestras Yungas es fundamental para luego poder desarrollar acciones concretas de cuidado”, afirmó.

Además, destacó el trabajo territorial que impulsa el municipio a través de distintas iniciativas ambientales. “Hoy contamos con más de 600 promotores ambientales barriales, que son nuestros ojos en el territorio. Junto a ellos y a los promotores de tenencia responsable de mascotas estamos fortaleciendo una red de trabajo para seguir promoviendo el cuidado de nuestra tierra y de nuestro ambiente”, agregó.

A su turno, el secretario de Desarrollo Humano, Gustavo Muro, expresó su satisfacción por la realización del acto en el entorno de la Escuela Municipal Marina Vilte. “Este es un compromiso que se asumió hace muchos años en la Marina Vilte, una institución estrechamente relacionada con la educación ambiental y la promoción de buenas prácticas. Que hoy la provincia haya decidido realizar esta actividad en este espacio es un orgullo para nosotros”, manifestó.

Finalmente, la directora de Educación, Erica García, destacó el trabajo sostenido que viene desarrollando la comunidad educativa en materia ambiental. “Desde la escuela llevamos adelante un proyecto junto a Fundación Aves, el Vivero Municipal y la Escuela Marina Vilte que comenzó hace cuatro años con una mirada puesta en el cuidado del planeta y en brindar una nueva oportunidad a aquellos materiales que ya no utilizamos mediante el reciclado”, explicó.

Asimismo, resaltó la participación de los establecimientos educativos de Alto Comedero en la jornada. “Estamos muy felices de que nuestra escuela haya sido elegida como anfitriona. Hoy participaron 580 alumnos de siete escuelas, representando a gran parte del núcleo educativo de Alto Comedero, por lo que estamos muy contentos de haber sido parte de este gran evento”, concluyó.

Nota audiovisual: https://youtu.be/XxqkDORk88w