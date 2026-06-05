La Secretaría de Integración Regional y Relaciones Internacionales realizó un taller de planificación estratégica con actores clave

La actividad reunió a representantes de distintos sectores para reflexionar sobre el posicionamiento de Jujuy en el escenario global y aportar insumos para la construcción de estrategias de desarrollo a largo plazo.

La Secretaría de Integración Regional y Relaciones Internacionales organizó un Taller de Alta Participación Social en instalaciones del Complejo Ministerial de Educación, en el marco del Programa de Planificación Estratégica Provincial. La actividad reunió a representantes del sector público, privado y de organizaciones de la sociedad civil para aportar miradas sobre el desarrollo y la proyección internacional de Jujuy.

Durante la jornada se desarrollaron mesas de trabajo participativas con representantes gubernamentales, empresarios, cámaras sectoriales y fuerzas de seguridad, quienes compartieron experiencias y aportes vinculados al desarrollo y la proyección internacional de la provincia.

La secretaria de Relaciones Internacionales, María Belén Pastrana, destacó la importancia de generar espacios de intercambio junto a actores estratégicos del ámbito público, privado y del tercer sector para reflexionar sobre el posicionamiento de Jujuy en el escenario global.

“Esta actividad nos invita a planificar a largo plazo la gestión provincial, pensando hacia dónde queremos ir, con estrategias, indicadores y variables que permitan tomar buenas decisiones”, expresó.

Finalmente, Pastrana remarcó que “la construcción de buenas políticas públicas requiere un trabajo territorial y participativo, entendiendo quiénes somos, dónde estamos y hacia dónde queremos ir, para que estas acciones se conviertan en herramientas reales de desarrollo para Jujuy”.

Por otra parte, la secretaria de Planificación Estratégica, Guadalupe Bravo Almonacid, explicó que la iniciativa responde a un pedido del gobernador para unificar metodologías de trabajo dentro de la administración pública provincial.

“Todos estamos trabajando con un mismo método para que cada área de gobierno pueda elaborar su propio plan estratégico. Comenzamos este proceso en enero con capacitaciones y actualmente cada organismo avanza en la construcción de sus planes mediante instancias participativas”, indicó.

Asimismo, destacó que los talleres de alta participación social tienen como finalidad escuchar las distintas voces de la ciudadanía y de diversos sectores para incorporarlas como insumo en la elaboración de los planes estratégicos de cada organismo gubernamental.

En ese sentido, señaló que ya participaron áreas como Ambiente y Desarrollo Humano, mientras que próximamente se desarrollarán nuevas jornadas junto a Educación, el Ministerio de Planificación Estratégica y Modernización, y el Ministerio de Salud.

El encuentro se desarrolló en el marco del Programa de Planificación Estratégica Provincial, iniciativa que promueve la construcción de políticas públicas mediante herramientas de planificación y participación ciudadana.