Realizarán Eco Caminata Saludable por el Día Mundial del Ambiente

En el marco de las actividades programadas por el Día Mundial del Ambiente, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy llevará a cabo mañana, a partir de las 8:45, la 1ª Eco Caminata Saludable, una propuesta que unirá la sede del Centro de Participación Vecinal (CPV) de barrio Chijra con el Parque Botánico Municipal “Barón Carlos María Schuel”, ubicado en barrio Los Perales.

La iniciativa, de carácter social, educativo y deportivo, es organizada por la administración del CPV de Chijra, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, y tiene como objetivo promover la educación ambiental a través del cuidado y la preservación del entorno natural. Durante el recorrido, los participantes podrán conocer y difundir prácticas sustentables y recomendaciones vinculadas al cuidado del ambiente, en contacto directo con una de las reservas naturales más importantes de la ciudad.

La caminata será guiada por profesionales y técnicos de la institución, en articulación con el personal del Parque Botánico Municipal, quienes brindarán información sobre la biodiversidad y la importancia de la conservación de los espacios verdes urbanos.

Desde la organización destacaron que la actividad busca fomentar hábitos saludables, promoviendo el movimiento físico, la conexión con la naturaleza y el bienestar integral. Asimismo, señalaron que la propuesta permitirá “activar el cuerpo, desconectar la mente de la rutina cotidiana, reducir los niveles de estrés, renovar energías, mejorar el estado de ánimo y alejarse por unas horas de los dispositivos electrónicos”.

La participación es libre y gratuita. Como colaboración, se solicita a los asistentes llevar envases PET (plástico en desuso) para su reciclado.

El punto de partida será la intersección de las calles Las Llamas y Los Manantiales, en barrio Chijra. Además, se recomienda concurrir con agua (1 litro distribuido en botellas pequeñas), calzado adecuado para senderismo, bastón de apoyo (para uso dentro del parque), ropa cómoda, gorra o sombrero y una merienda saludable.