Sistema público. Las guardias odontológicas del hospital de San Pedro cumplen 7 años de trabajo ininterrumpido

El servicio de sistema público asegura la respuesta odontológica integral a la población del Ramal.

El Ministerio de Salud de Jujuy recuerda a la comunidad que, en el marco de la reorganización de servicios planteada en la primera etapa del Plan Estratégico de Salud, el 31 de mayo de 2019 se implementaron lasguardias odontológicas en el Hospital Guillermo Paterson de San Pedro facilitando la atención a personas usuarias de toda la región. El servicio se consolidó en sus primeros 7 años, brindando respuesta a pacientes cuyas patologías odontológicas se agudizan durante los fines de semana, disminuyendo así las complicaciones.

Siguiendo la experiencia de la guardia desarrollada en el Centro Provincial de Odontología de la capital jujeña, San Pedro desarrolló un servicio de guardia especializado para la resolución de urgencias causadas por patologías y/ o traumatismos bucomaxilofaciales en niños, adolescentes y adultos de la Región Sanitaria Ramal 1 y 2.

En su séptimo aniversario, el Servicio de Guardias Odontológicas cuenta con un equipo de 8 profesionales odontólogos y 5 asistentes dentales y se lleva adelante con 12 y 24 horas, cubriendo viernes a partir de las 19 horas, sábados, domingos y feriados.

Durante 2025, las Guardias cumplieron con la atención a 2630 pacientes y realizaron 7367 prestaciones incluidas manejo de terapia medicamentosa, alivio del dolor, drenaje de abscesos, exodoncias, tratamientos de urgencias pulpares, tratamientos de conductos, operatoria dental, radiografías, sutura de tejidos blandos y estabilización de pacientes para derivación a mayor complejidad y endodoncias en multirradiculares, entre otras. En tanto, en el periodo enero – abril de 2026, el servicio suma 958 pacientes atendidos y un total de 2558 prestaciones.