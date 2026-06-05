Trayectoria. La docente jujeña distinguida por Williams College recibió reconocimiento local

Lucía Tejerina recibió un reconocimiento por su destacada labor como Teaching Associate en Español durante el ciclo lectivo 2025-2026.

La ministra de Desarrollo Humano, Marta Russo Arriola, acompañó al intendente de la ciudad de San Pedro, Julio Bravo, en el reconocimiento a la docente jujeña Lucía Tejerina, quien fue distinguida por el prestigioso Williams College de los Estados Unidos por su excelente desempeño académico en el ámbito de las lenguas y las literaturas globales.

Tejerina recibió un certificado emitido por el Center for Global Languages, Literatures, and Cultures del Williams College, en reconocimiento de su exitosa trayectoria como Teaching Associate en Español durante el año académico 2025-2026, así como por sus valiosas contribuciones al estudio de los idiomas y culturas globales en dicha institución.

Durante el encuentro la ministra destacó el orgullo que representa para la provincia contar con profesionales que llevan el nombre de Jujuy más allá de las fronteras nacionales, contribuyendo al intercambio cultural y académico con instituciones de prestigio internacional.

Williams College es una de las instituciones de educación superior más prestigiosas de los Estados Unidos, reconocida a nivel internacional por la calidad de su cuerpo docente y la excelencia académica. El reconocimiento otorgado a Tejerina destaca no solo su desempeño profesional, sino también su aporte al fortalecimiento de los lazos culturales entre Argentina y el mundo anglosajón.