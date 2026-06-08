Acciones en territorio. Caspalá: «Hacienda haciendo. El camino continúa»

Con el objetivo de fortalecer el vínculo con los vecinos, autoridades e instituciones, se avanza en una importante agenda de trabajo en territorio, tomando contacto directo con las necesidades y solicitudes de cada localidad visitada.

Siguiendo el recorrido por los Valles de Altura, el Ministerio de Hacienda y Finanzas llegó a Caspalá, un pueblo abrazado por los cerros y situado a 10 kilómetros al oeste de Santa Ana.

La visita se enmarca dentro de la agenda de gestión que el Ministerio comparte con el Gobierno de Jujuy. Ésta se enfoca en el contacto directo con la gente, en virtud de los requerimientos expuestos por los representantes de las distintas localidades.

Ya en el punto de encuentro, el ministro Federico Cardozo junto a su equipo de trabajo, se reunió con los referentes del pueblo, quienes manifestaron necesidades y compartieron propuestas.

Asimismo, en la oportunidad se hizo entrega de colaboraciones para sumar al desarrollo y el bienestar de los habitantes, fortaleciendo el vínculo con los vecinos, autoridades e instituciones.

A través de estas acciones, Hacienda reafirma el compromiso de recorrer cada rincón de la provincia para escuchar, evaluar y dar respuestas concretas a sus habitantes, permitiendo conocer las particularidades, desafíos y oportunidades de cada jurisdicción.