“Arte y Fe Comunitaria”: impulsan un proyecto que une cultura, identidad y participación vecinal en Alto Comedero

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Políticas Públicas de Alto Comedero y en articulación con la Parroquia Nuestra Señora de Loreto, puso en marcha el proyecto comunitario “Arte y Fe Comunitaria”, una iniciativa que convoca a niños, jóvenes y familias de distintas comunidades parroquiales a participar en la creación colectiva de obras artísticas que reflejan la identidad cultural y religiosa de cada sector.

La iniciativa comenzó con la entrega de nueve bastidores que contienen las imágenes de los santos patronos de cada una de las capillas pertenecientes a la parroquia, dando inicio al proceso de intervención artística que será llevado adelante por niños, jóvenes y familias que participan en los espacios de catequesis.

Desde el municipio se realizó la provisión de los bastidores, telas y dibujos base de cada santo patrono. Los diseños fueron elaborados por los artistas Sandra Batallanos y Marcos Osacar, con la colaboración del coordinador de Políticas Socioculturales, Tomás Bree.

El proyecto contempla la creación de cuadros de gran formato, en los que cada comunidad trabajará sobre la representación de su santo patrono utilizando distintas técnicas artísticas como pintura, bordado, materiales naturales y elementos reciclables. De esta manera, cada obra reflejará la identidad y las características propias de su comunidad, promoviendo el trabajo colaborativo y el sentido de pertenencia.

Participan de esta propuesta las comunidades de Virgen de Copacabana, Inmaculado Corazón de María, Santa Mónica, Ceferino Namuncurá, Señor de Quillacas, Nuestra Señora del Rosario “El Ceibal”, San Martín de Porres, Nuestra Señora de Loreto y Niño Jesús.

Asimismo, se destacó el acompañamiento del secretario de Desarrollo Humano, Gustavo Muro, quien colaboró en la concreción de esta iniciativa orientada a fortalecer el trabajo comunitario, la fe y las expresiones culturales populares en Alto Comedero.