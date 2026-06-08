Economía. La Feria Campesina Pucará de las Cuatro Regiones llega con una nueva edición

Productores y emprendedores de toda la provincia ofrecerán productos regionales, gastronomía típica y artesanías los días 11 y 12 de junio en el Centro Cultural Manuel Belgrano.

El referente de la Feria Campesina Pucará de las Cuatro Regiones, Nelson Castillo, invitó a la comunidad a participar de una nueva edición que se realizará los días 11 y 12 de junio en el Centro Cultural Manuel Belgrano, exestación de trenes, con la participación de productores y emprendedores provenientes de las cuatro regiones de la provincia.

En ese marco, destacó que esta edición tendrá una propuesta especial por la proximidad del Día del Padre, donde los visitantes podrán encontrar una amplia variedad de productos regionales, artesanías y opciones de regalo elaboradas por productores de la Quebrada, Puna, Valles y Yungas.

“Ya estamos promocionando algunos tejidos realizados por nuestros hermanos y hermanas productoras de la Quebrada y la Puna, con prendas confeccionadas en lana de llama, oveja y vicuña, ideales para esta temporada invernal”, expresó Castillo.

Asimismo, informó que habrá una importante oferta de productos frescos provenientes directamente del campo, entre ellos frutas cítricas de las localidades de Yuto y Palma Sola, como mandarinas, pomelos y naranjas, además de miel y otros productos regionales pensados para fortalecer la alimentación durante el invierno.

En el sector gastronómico, la feria contará con comidas tradicionales y bebidas calientes típicas de la temporada, entre ellas api con buñuelos, picante de lengua, picante de mondongo, picante de pollo, guiso de papa lisa y guiso de quinoa.

Castillo remarcó además que en la feria “se podrá encontrar ese regalo especial para el Día del Padre”, destacando la presencia de productos de marroquinería, artículos en cuero, prendas de lana, bisutería y artesanías elaboradas por emprendedores locales.

En cuanto a los precios, señaló que los asistentes podrán acceder a “precios justos”, ya que los productores comercializan directamente sus elaboraciones sin intermediarios. “Van a encontrar productos frescos, cosechados un día antes, y a precios accesibles”, indicó.

Finalmente, Castillo agradeció el acompañamiento del Gobierno de la Provincia, de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y de los vecinos y vecinas que participan en cada edición de la feria. “Quiero agradecer a todos los que hacen posible este evento y a quienes siempre nos acompañan”, concluyó.