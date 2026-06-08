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Economía y Producción . El Gobierno de Jujuy convoca a PyMEs y organizaciones a participar de «Mentes LAB – TechCamp Jujuy»

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El Gobierno de Jujuy convoca a PyMEs y organizaciones a participar de Mentes LAB - TechCamp Jujuy

El Gobierno de Jujuy invita a PyMEs y organizaciones a postularse para formar parte de “Mentes LAB – TechCamp Jujuy”.

El Ministerio de Desarrollo Económico y Producción de la Provincia de Jujuy, junto a AXION energy, Fundación Nobleza Obliga, UCASAL, Lition Energy y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN – ALINPRO), invita a organizaciones de la sociedad civil, PyMEs y emprendimientos con propósito a postularse para formar parte de “Mentes LAB – TechCamp Jujuy”, una iniciativa federal de innovación socioproductiva e inteligencia artificial orientada a acelerar la transformación digital, fortalecer la sostenibilidad y ampliar el acceso a nuevos mercados.

El programa seleccionará a 30 organizaciones y empresas jujeñas, que accederán de manera gratuita y totalmente becadas a capacitaciones prácticas de alto nivel, diseñadas para incorporar herramientas tecnológicas que permitan optimizar procesos, mejorar la gestión y planificar estratégicamente el crecimiento de cada proyecto.

Al respecto, el ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud, destacó que “hoy la innovación y la inteligencia artificial dejaron de ser herramientas exclusivas de las grandes empresas y se transformaron en una necesidad para las PyMEs, los emprendedores y las organizaciones que buscan crecer y ser competitivas. Desde Jujuy queremos que nuestros sectores productivos tengan acceso a estas herramientas y puedan aprovechar las oportunidades que ofrecen los nuevos mercados”.

Asimismo, señaló que “este tipo de iniciativas permiten generar capacidades locales, fortalecer el talento jujeño y acompañar la transformación productiva de la provincia. Apostamos a que más empresas incorporen tecnología, mejoren sus procesos y generen mayor valor agregado, empleo y desarrollo para Jujuy”.

Las organizaciones seleccionadas trabajarán sobre tres ejes centrales:

– Innovación Socioproductiva e Inteligencia Artificial Agéntica: incorporación de herramientas digitales para optimizar diagnósticos, planificación estratégica y toma de decisiones.

– Criterios ASG (Ambiental, Social y de Gobernanza): capacitación para adaptarse a los estándares internacionales de sostenibilidad, fortaleciendo el acceso a oportunidades de financiamiento e inversión.

– Certificación Internacional y Alianzas Estratégicas: los participantes contarán con certificación avalada por la UTN – ALINPRO y accederán a herramientas para desarrollar alianzas público-privadas que potencien sus ecosistemas de clientes, proveedores y socios estratégicos.

El encuentro presencial intensivo se desarrollará bajo la modalidad TechCamp en la ciudad de San Salvador de Jujuy.

* Fechas: 24, 25 y 26 de junio de 2026.

* Horario: de 9 a 17 horas.

* Lugar: UCASAL – Sede San Salvador de Jujuy.

* Costo: gratuito, con cupos limitados.

* Cierre de inscripciones: 19 de junio.

Las organizaciones, PyMEs y emprendimientos interesados en participar pueden inscribirse a través del sitio oficial del programa: www.mentestransformadoras.org o mediante el enlace disponible en las redes sociales de las instituciones organizadoras.

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