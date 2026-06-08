Educación: mejoran las instalaciones de la DPA para optimizar las condiciones laborales del personal

Los trabajos incluyeron la refuncionalización de los baños, mejoras en los sistemas de provisión de agua y desagües, así como la actualización de distintas conexiones que requerían intervención técnica.

La Dirección Provincial de Administración (DPA) del Ministerio de Educación continúa ejecutando un plan de mejoras edilicias destinado a optimizar las condiciones de trabajo de los agentes que desempeñan funciones en el organismo. Las obras, que comenzaron a fines de 2025 y se intensificaron durante los primeros meses de este año, se encuentran en su etapa final y podrían concluir en un plazo estimado de entre 30 y 40 días.

Así lo informó el director de la DPA, Sebastián Sorbello, quien destacó que las intervenciones buscan brindar espacios más adecuados, seguros y funcionales para el personal.

“Desde fines del año pasado y principios de este año se viene trabajando arduamente para mejorar las instalaciones y que todos los compañeros puedan desempeñar sus tareas en condiciones mucho más amenas”, señaló.

Entre las principales obras realizadas se encuentra la renovación de las instalaciones sanitarias.

Además, se ejecutaron mejoras en las instalaciones eléctricas y se incorporaron equipos de aire acondicionado frío-calor.

“Se ha renovado prácticamente toda la instalación sanitaria y también se ha trabajado mucho en la parte eléctrica y de climatización para mejorar las condiciones laborales de quienes trabajan en el edificio”, explicó Sorbello.

Los informes técnicos señalan que, a medida que avanzan las obras, suelen aparecer situaciones no previstas inicialmente, producto del desgaste natural de una estructura con más de 70 años de funcionamiento.

“Cuando se empiezan a realizar este tipo de intervenciones siempre surgen inconvenientes que no estaban contemplados debido a la antigüedad del edificio”, precisó Sorbello.

A pesar del avance de las obras, desde la DPA informaron que las actividades administrativas continúan desarrollándose con normalidad.

Si bien en algunos momentos fue necesario realizar interrupciones breves y programadas en determinados servicios para permitir la ejecución de trabajos específicos, el organismo continuó brindando sus servicios habituales.

“Son pequeños esfuerzos que realizamos para concretar una mejora importante en beneficio de todos los trabajadores”, sostuvo el director.