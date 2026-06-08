Educación y Municipio articulan acciones para fortalecer la infraestructura escolar en Perico

Estas intervenciones se desarrollan en el marco del Convenio de Asistencia Técnica suscripto entre el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Educación, a través de la Secretaría de Infraestructura Educativa, y los municipios de la provincia.

La ministra de Educación, Daniela Teseira, junto al intendente de Perico, Rolando Ficoseco; el secretario de Infraestructura Educativa, Matías Torcivia; el Coordinador de Regiones Educativas, Iván Anastasía, y equipos técnicos, realizaron una recorrida por distintos establecimientos educativos con el objetivo de relevar necesidades, proyectar nuevas obras y supervisar avances en materia de infraestructura escolar.

La primera visita tuvo lugar en el IES Nº 6 sede Perico, donde se analizó la factibilidad de construir una cancha deportiva destinada a la comunidad educativa. En este marco, se acordó avanzar en un esquema de trabajo conjunto en el que la institución aportará los materiales necesarios, la Secretaría de Infraestructura Educativa elaborará el proyecto y brindará el asesoramiento técnico correspondiente, mientras que la Municipalidad de Perico contribuirá con la mano de obra para su ejecución.

Posteriormente, la comitiva recorrió el predio de la obra del Jardín Maternal A CREAR, cuya documentación técnica ya fue elevada a la Secretaría de Programas y Proyectos Estratégicos para su revisión y posterior remisión al organismo financiador. Este paso permitirá avanzar en las gestiones necesarias para la reactivación de una obra de gran importancia para la comunidad, actualmente inconclusa.

Durante la jornada también se visitó el predio donde se proyecta la construcción de la Escuela de Configuraciones de Apoyo Nº 6 “Dr. Vicente Arroyabe”, una iniciativa que permitirá ampliar la oferta educativa y fortalecer los espacios destinados a la atención de estudiantes con necesidades específicas de apoyo.

Finalmente, las autoridades se trasladaron a la Escuela Nº 260 “Héroes de Malvinas”, donde verificaron los trabajos ejecutados por el municipio, consistentes en la colocación de pisos cerámicos mediante el aporte de mano de obra local.

Cabe destacar que esta iniciativa ya benefició a 160 instituciones educativas y cuenta con la adhesión de 24 intendencias y comisiones municipales, consolidando una política de trabajo articulado que contribuye a mejorar las condiciones edilicias de las escuelas y garantizar espacios adecuados para el desarrollo de las actividades pedagógicas.