Intendente y concejales de Capital valoraron la importancia de los periodistas para la democracia

El encuentro, que funcionó como un espacio de reconocimiento a la labor informativa diaria, contó con la presencia del intendente, Arq. Raúl «Chuli» Jorge, y del presidente del cuerpo parlamentario, Dr. Gastón Millón, más los concejales Néstor Barrios, Blanca Ontiveros, Brenda Carabajal, y el secretario parlamentario, Jorge Beller, quienes compartieron la jornada destacando el rol fundamental del periodismo en el fortalecimiento democrático de nuestra comunidad.

Al respecto, Gastón Millón, reflexionó: «Uno de los principios básicos del sistema republicano de gobierno, tan vinculado -en nuestro caso- a la democracia, es la publicidad de los actos de gobierno. Para eso, es imprescindible la existencia de la prensa, una prensa independiente -sobre todo- y objetiva, porque el conocimiento de la verdad es lo que logra que el pueblo, que es quien da mandato, en estos casos, a los concejales, sepa y conozca la verdad».

«No solamente qué trabajo se hace -continuó Millón-, sino también de lo que se dice, porque, en muchos casos, se trata de tergiversar o menospreciar la verdad, creyendo que hay una verdad para cada uno y, en realidad, hace mucho tiempo se sostiene que la publicidad y el tema de que esto se haga conocer por toda la gente, es lo que más enriquece a la democracia, porque es la manera, como ya lo dijo Mariano Moreno en su momento, de evitar a los tiranos”, concluyó.