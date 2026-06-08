La Comisión de Economía trató el proyecto de modificación de la Ley de la Microempresa

La comisión presidida por su vicepresidenta, diputada Teresa Agostini, analizó en el Salón Manuel Padilla el proyecto de modificación de la Ley Provincial N. 4513, que instituye el Régimen de Promoción de la Microempresa y crea el Consejo de la Microempresa.

La iniciativa propone una actualización integral de la normativa vigente, con el objetivo de adecuarla a las nuevas realidades productivas y tecnológicas. Entre los principales puntos, busca modernizar la ley original incorporando actividades que actualmente no están contempladas, como la nanotecnología y la economía del conocimiento, además de incluir a los jóvenes profesionales dentro del régimen de promoción.

La propuesta apunta también a simplificar las actividades y los trámites vinculados a las microempresas, con el fin de brindar herramientas más ágiles y acordes a las necesidades actuales del sector.

Durante la reunión, los integrantes de la comisión acordaron convocar para el próximo encuentro a representantes de la Cámara de Comercio y Servicios de Jujuy, la Cámara de Servicios Mineros de Jujuy (CASEMI) y otros sectores relacionados con las microempresas de la provincia, con el propósito de recibir aportes y opiniones que contribuyan al análisis del proyecto.

Esta instancia se enmarca en el trabajo de la comisión orientado a mejorar la calidad de vida de los jujeños a través del diálogo con los distintos sectores y la apertura a la diversidad de miradas.