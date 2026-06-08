Más 500 integrantes de delegaciones experimentaron el viaje en el Tren Solar de la Quebrada

Organizaciones sociales, educativas y deportivas de la provincia vivieron una valiosa experiencia tecnológica y paisajística.

En el marco de los programas de articulación institucional que lleva adelante el Gobierno de Jujuy, a través de la Secretaría de Gestión de la Gobernación, se desarrolló una intensa agenda de viajes a bordo del Tren Solar de la Quebrada.

La iniciativa, respaldada por las políticas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) del Tren Solar y dispuesta por el gobernador Carlos Sadir, permitió que más de 500 integrantes de diversas organizaciones sociales, educativas y deportivas de la provincia vivieran una valiosa experiencia tecnológica y paisajística. De esta manera, tanto chicos como grandes conocieron de primera mano el Tren Solar y disfrutaron de las maravillas de nuestra provincia.

Durante el viaje, los pasajeros manifestaron su asombro y alegría, compartiendo vivencias que reflejan el impacto de estas acciones de integración.

En tal sentido, las alumnas de la Escuela Primaria N° 458 «Bandera Nacional de Nuestra Libertad Civil» de San Salvador, Catalina, Mayte y Angelina, expresaron con entusiasmo su asombro por cómo se ven los imponentes paisajes desde las amplias ventanillas de la formación.

En tanto, Ulises y Álvaro, de Malvinas Fútbol Club, destacaron el recorrido del tren pasando por Hornillos, Maimará, Tumbaya y Purmamarca. «La verdad es muy lindo viajar en el tren solar de la quebrada», afirmó Ulises.

En ese mismo sentido, Nahuel y «Lechu», de la categoría 2015 del mismo club deportivo, disfrutaron al máximo de la experiencia y no dudaron en invitar a otros a sumarse: «Recomendamos a todos para que vengan y se suban al tren. Es muy lindo el viaje», señaló Nahuel.

Por su parte, Darío, profesor de Educación Especial del Centro de Día de Palpalá, puso en valor la importancia pedagógica y social de la actividad al señalar que «disfrutar de la experiencia de viajar a Tilcara en el Tren es algo imperdible y para los chicos es una experiencia única».

La jornada se estructuró de manera coordinada en cuatro tramos clave, logrando trasladar con absoluto éxito a 11 instituciones intermedias, vecinales, deportivas de diferentes localidades de Jujuy, totalizando más de 500 beneficiarios directos en un solo día.

Las instituciones interesadas en formar podrán enviar su pedido al correo electrónico de la Secretaría de Gestión de la Gobernación: [email protected]