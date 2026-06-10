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Colaboración con la Escuela Juvenil de Boxeo de Villa Jardín de Reyes

Jujuy

La escuela imparte clases de boxeo conteniendo -a través de este deporte- a numerosos jóvenes del barrio, quienes cuentan con un lugar acorde para practicar y aprender esta apasionante disciplina deportiva.

Al respecto, el concejal Néstor Barrios expresó: “desde este lugar salieron dos  campeones de diferentes categorías, venimos trabajando desde el Concejo Deliberante y la Municipalidad, colaborando en el mantenimiento, aportando al fortalecimiento del deporte de todos los jóvenes y adolescentes que se acercan hasta acá”.

Asimismo, el edil radical añadió: “Buscamos desde el deliberante que las diferentes instituciones tengan oportunidades y, sobre todas las cosas, resaltar los valores y el futuro para todos los jóvenes que asisten y practican el deporte”. Y continuó: “Que mejor contención para todos ellos que esta escuela de boxeo, donde vimos todo el empeño que ponen estos jóvenes y de quienes están al frente, llevando esta disciplina que día a día, crece y muchos jóvenes se incorporan a las filas del boxeo en la provincia de Jujuy”.

Mientras que Sergio Silvetti, responsable de la escuela de boxeo, resaltó: “La verdad es algo que el gimnasio necesitaba, por eso agradecemos al Concejo Deliberante y la Municipalidad que nos colaboraron. Tenemos como 30 chicos y por medio de este deporte, los sacamos a muchos de ellos de la calle “

“Las instalaciones estaban decadentes – continuó Silvetti- por el uso y los años que tenemos trabajando, ya son más de 14 años y por primera vez alguien nos ayuda. Las instalaciones quedaron de 10 en el gimnasio y hay muchísimos chicos que se están sumando”.

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