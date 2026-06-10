Concejales y vecinos conmemoraron la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas

El acto contó con la presencia del intendente de la Ciudad, Raúl Jorge, el Presidente del Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy, Dr. Gastón Millón, más los ediles: Néstor Barrios, Blanca Ontiveros y Roberto Díaz; funcionarios municipales, delegaciones escolares, fuerzas de seguridad, Veteranos de Malvinas e instituciones civiles y tradicionalistas.

Cabe destacar que en esta fecha se recuerda que, en 1.829, apenas 13 años después de nuestra independencia, se creó la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas y adyacentes, estableciendo formalmente la soberanía argentina sobre el territorio heredado de España. Luis Vernet fue designado primer comandante y vivió en las islas con su familia, colonos y gauchos bonaerenses en Puerto Soledad, formando una comunidad argentina legítima y establecida. Sin embargo, este ejercicio efectivo de la soberanía fue interrumpido el 3 de enero de 1.833, cuando el Reino Unido expulsó por la fuerza a las autoridades y poblaciones argentinas, iniciando una ocupación ilegal que Argentina nunca aceptó.

Sobre esta importante fecha, el presidente de la institución parlamentaria, Dr. Gastón Millón destacó: “Estamos acompañando este acto por el 147º aniversario de la reafirmación de los derechos sobre Malvinas y para recordar que este reclamo es irrenunciable; que la justicia es irrenunciable; que la distancia no va a hacer que olvidemos, ni tampoco el paso del tiempo, que siempre vamos a seguir reclamando por Malvinas y reafirmando esos derechos hasta que vuelva la celeste y blanca a flamear”.

Más adelante, el edil radical añadió: “Sin unión no hay manera de recuperar estas islas, así que tenemos que aprender de los errores del pasado, para poder proyectar este gran proceso”.

A su turno, la directora general de Políticas Públicas de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, Gladys Lozano, relató: “Todos los años el equipo que tenemos acá en el CPV de Malvinas trabaja para que todos nuestros vecinos salgan a ver el desfile, a recordar nuestras Islas Malvinas y acompañar a nuestros Veteranos de Guerra. Acá están presentes todas las escuelas, salitas, comedores e instituciones del sector. Es un placer trabajar para la comunidad y ser parte de este desfile”.

Finalmente, el Veterano de Guerra de Malvinas, Paulino Guanuco, remarcó: “Tenemos el orgullo de haber participado en 1982 en el conflicto de Malvinas y estamos acá, en el barrio, para homenajear a nuestros caídos, ya que no debemos olvidar que este sector barrial lleva el nombre de los 15 caídos en el conflicto del Atlántico Sur”.

“Hoy es un día muy importante —continuó— porque nosotros seguimos en pie y siempre estamos muy agradecidos de haber participado y de seguir en la lucha por nuestras Malvinas”, concluyó.