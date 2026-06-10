El Gobierno de Jujuy recibió al embajador de la República de la India

El gobernador Carlos Sadir y el vicegobernador Alberto Bernis recibieron en Casa de Gobierno al embajador de la República de la India en Argentina, Ajaneesh Kumar, quien fue declarado Huésped de Honor de la provincia durante su estadía en Jujuy.

La recepción se realizó en el Salón de la Bandera de la Libertad Civil, donde el diplomático firmó el Libro de Oro y recibió el decreto que lo distingue como invitado de honor. Participaron también el ministro jefe de Gabinete, Freddy Morales; el ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo; el ministro de Salud, José Manzur; el presidente del Instituto de Seguros de Jujuy, David Arias; y la secretaria de Integración Regional y Relaciones Internacionales, María Belén Pastrana.

Tras el encuentro, Kumar destacó las posibilidades de cooperación entre la India y Jujuy en áreas como salud, minería, tecnología y producción, con especial énfasis en medicamentos y dispositivos médicos descartables. Remarcó además el interés de empresas de su país por el potencial minero de la provincia y el propósito de fortalecer los lazos de colaboración con Jujuy.

Asimismo, informó que invitó al gobernador Sadir a visitar la India junto a una delegación de empresarios y funcionarios para explorar nuevas oportunidades de intercambio y cooperación.

La mirada de la India hacia Jujuy es de colaboración y amistad, trabajando juntos para mejorar la vida de ambos pueblos, expresó el embajador Kumar.