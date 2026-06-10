El intendente Jorge visitó el Patinódromo “Nora Vega” para compartir con las patinadoras las recientes renovaciones

El intendente Jorge visitó el renovado Patinódromo Municipal “Nora Alicia Vega”, donde compartió una jornada deportiva junto a niños y niñas de las divisiones inferiores de patinaje sobre pista. Durante su presencia en el lugar, el jefe comunal constató los resultados de las recientes obras de refacción y presenció la actividad de los centros deportivos municipales e instituciones privadas que dan vida a este emblemático espacio del Parque General Arias.

Respecto a las intervenciones realizadas, el intendente detalló que “se ejecutaron ajustes técnicos en la pista, resolviendo problemas en los paños para garantizar una superficie completamente segura para los deportistas. Asimismo, la obra incluyó la puesta en valor de los vestuarios y sanitarios, los cuales quedaron en óptimas condiciones para recibir a las delegaciones”.

“Es un deber no solo hacer obras y dejarlas, sino que mantenerlas, refaccionarlas y dejarlas en espléndidas condiciones”, afirmó el intendente Jorge, remarcando que estas mejoras permiten que el patinódromo luzca “espléndido” para el uso pleno de los chicos y sus familias.

Jorge recordó además el origen histórico de este predio, inaugurado bajo la gestión de Hugo Cid Conde con la presencia de la propia Nora Vega, y celebró que la ciudad siga sumando novedades y actividades, como el hockey, consolidándose como un polo deportivo estratégico.

Finalmente, el intendente destacó la magnitud de la convocatoria, que atrae no solo a residentes de San Salvador de Jujuy, sino a participantes de diversos puntos del noroeste argentino, quienes encuentran en este espacio público un lugar de encuentro y recreación de alta calidad.

Nota audiovisual: https://youtu.be/5tnjV22AyQc