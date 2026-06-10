El Municipio acompaña a las candidatas de la Escuela Marina Vilte rumbo a su elección estudiantil

En el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, el equipo de la Coordinación de Eventos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy se encuentra trabajando junto a las candidatas de la Escuela Municipal Marina Vilte, brindando acompañamiento y asesoramiento para la Elección de Candidatas que se realizará el próximo 20 de junio, desde las 18:30 horas, en el Multiespacio El Alto, ubicado en Alto Comedero.

Los preparativos incluyen jornadas de práctica y producción destinadas a fortalecer la presentación de las jóvenes que participarán de la tradicional velada estudiantil, una de las actividades más esperadas por la comunidad educativa.

Al respecto, la coordinadora de Eventos, Cristina “Kitty” Conde, expresó, “muy contenta de que me hayan convocado, y al equipo de producción de la elección reina capital, qué mejor nosotros, que somos de la elección capital, y nuestra querida escuela Marina Vilte, para poder colaborar en el marco de lo que es la Fiesta Nacional de los Estudiantes”.

Asimismo, destacó el trabajo que se viene desarrollando con las estudiantes, “nos encontramos practicando con las candidatas, no solo en el pasaje que harán ellas esa noche, cómo se van a lucir, también se encuentra el profesor Manuel Martín y el equipo de producción acompañándolas en esto que va a ser una muy linda elección”.

Conde también invitó a la comunidad a participar del evento y disfrutar de una jornada pensada para toda la familia, “invitamos a todos los vecinos de Alto Comedero a que se acerquen al Multiespacio Alto Comedero, el sábado 20 de junio a partir de las 18.30hs. Va a ser una elección, como ya estamos acostumbrados desde la municipalidad, con una linda apertura, los chicos van a mostrar los números de baile, y las candidatas se van a lucir, además de varias sorpresas esa noche”.

Finalmente, la funcionaria agradeció el permanente respaldo del intendente Raúl “Chuli” Jorge para acompañar este tipo de iniciativas juveniles y educativas, “quiero agradecerle al intendente, porque él nos impulsa siempre a que sigamos colaborando, creo que es lo que tenemos que hacer para la elección de esta querida escuela, así que vamos a tener un lindo marco y los que se acerquen van a poder apreciar una pantalla donde vamos a mostrar todo lo que ellas han ido haciendo desde el primer día que vinimos a colaborar con la elección”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/IP4tqTAuJEc