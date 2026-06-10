El Municipio impulsa los Juegos Escolares Intercolegiales con más de 90 equipos de nivel primario

En las canchas del Centro Deportivo Municipal N.º 1, ubicadas frente al Parque San Martín, dio inicio el Encuentro de Fútbol de los Juegos Escolares Intercolegiales de Nivel Primario, una propuesta que reúne a más de 90 equipos masculinos y femeninos pertenecientes a distintas escuelas y colegios de San Salvador de Jujuy. La iniciativa es fruto del trabajo conjunto entre la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y el Ministerio de Educación de la Provincia con el objetivo de fomentar la integración, la participación y los valores del deporte entre niños y niñas de toda la ciudad.

Durante la jornada inaugural, el subsecretario de Gobierno, Rodrigo Altea, destacó la importancia de generar espacios de encuentro para los estudiantes y valoró el trabajo articulado entre las distintas instituciones involucradas. “Venimos trabajando junto a las escuelas de nuestra ciudad, en colaboración con el Ministerio de Educación y la Secretaría de Deportes, en esta hermosa iniciativa que permite compartir e interactuar a estudiantes de distintos establecimientos, promoviendo nuevas amistades, el intercambio de experiencias y la adquisición de nuevos conocimientos. Todo ello a través del deporte y en un espacio tan emblemático como nuestro Parque San Martín y el Centro Deportivo Municipal, donde se desarrollan estas actividades”, expresó.

Por su parte, el director general de Deportes, Gustavo Hiruela, remarcó el compromiso municipal con el desarrollo de las actividades deportivas y señaló, “desde el municipio tenemos una mirada de seguir desarrollando el deporte, y en esta ocasión, con un trabajo mancomunado con la gente del Ministerio de Educación, la parte deportiva, con estos juegos escolares donde se acercan todos los chicos de distintas escuelas de nuestro ejido municipal, aprovechando las canchas que tenemos en la Punta del Parque San Martín, que la verdad que este lugar es muy lindo, es una vidriera también para la gente que pasa y se pueda contagiar, se pueda acercar y querer seguir haciendo deporte”.

Asimismo, agregó, “esta ocasión, se esta llevando a cabo de la mejor manera, y bastante fluido. Es un torneo que dura alrededor de un mes, en el que van rotando las escuelas, para que puedan venir todas a participar”.

Desde el Ministerio de Educación, el coordinador de Juegos Escolares Intercolegiales, Jesús Domínguez, valoró el acompañamiento permanente del municipio para concretar este tipo de encuentros, “estamos realizando los encuentros de fútbol del nivel primario, muy agradecido por los espacios, la verdad que a nosotros siempre nos convocan muchas actividades, y espacio propio no tenemos, pero gracias a la coordinación con el municipio que siempre nos está apoyando para nuestras actividades”, manifestó.

Finalmente, destacó la calidad de las instalaciones y el entusiasmo de los participantes al afirmar, “agradecido en ese sentido por el escenario en el que podemos participar y que los chicos disfrutan de las actividades”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/k5eTMENIscM