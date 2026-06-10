Emotiva conmemoración por el 197° aniversario de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas

El intendente Raúl “Chuli” Jorge, junto al presidente del Concejo Deliberante, Gastón Millón, encabezó el acto conmemorativo por el 197° aniversario de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, el Atlántico Sur y el Sector Antártico. La jornada tuvo su momento más emotivo con el desfile cívico-militar realizado sobre la avenida 10 de Junio, en el barrio homónimo.

Tras la ceremonia, el intendente Jorge destacó la importancia de mantener vigente el reclamo de soberanía sobre las islas y de transmitir ese sentimiento a las nuevas generaciones. “Esta conmemoración tiene como finalidad reivindicar una causa que no cesa y que constituye un verdadero leitmotiv para los argentinos: entender que las Malvinas fueron, son y serán argentinas. Es un sentimiento profundo ligado a nuestra identidad nacional y a nuestros derechos soberanos sobre ese territorio”, expresó.

Asimismo, señaló que fechas como el 2 de abril, el 10 de junio permiten mantener viva la memoria de quienes dieron su vida por la patria. “Debemos seguir recordando a nuestros héroes y a todo un pueblo que se unió detrás de esta causa nacional, que hoy continúa por la vía diplomática”, agregó.

Por su parte, Gastón Millón recordó el significado histórico de la fecha al señalar que “estamos recordando aquel momento de 1829 en el que se designó un representante argentino en las islas, hasta que cuatro años después fueron ocupadas por Inglaterra”.

En ese sentido, sostuvo que la unidad de los argentinos resulta fundamental para fortalecer el reclamo soberano. “Mientras existan divisiones y grietas será muy difícil avanzar. Sólo con los argentinos unidos, manteniendo un reclamo permanente, pacífico y respetuoso de la vida, podremos seguir fortaleciendo nuestros derechos sobre las Malvinas”, afirmó.

Asimismo, consideró que la vía diplomática es el único camino posible para avanzar en la recuperación de la soberanía. “Hay distintas herramientas dentro de la diplomacia. Debemos demostrar que somos un país serio, viable y confiable. Ese objetivo se alcanzará construyendo una Argentina con esas características”, concluyó.

Las actividades comenzaron con el izamiento de la Bandera Nacional y de la Bandera Nacional de la Libertad Civil en el acceso al Ministerio de Educación. Posteriormente, con el acompañamiento de la Banda Municipal “19 de Abril”, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino.

Luego, las autoridades se trasladaron hasta el monolito en homenaje a los Héroes de Malvinas, ubicado en la intersección de avenida 10 de Junio y Mejías, donde se colocó una ofrenda floral y dirigieron palabras a los presentes el veterano de guerra Jesús Herrera, el presidente del Concejo Deliberante, Gastón Millón, y el intendente Raúl Jorge.

Finalmente, las autoridades ocuparon el palco oficial para presenciar el desfile de delegaciones escolares, instituciones intermedias, efectivos policiales y personal del Ejército Argentino, acompañados por las bandas “19 de Abril” y “Éxodo Jujeño” del RIM 20.

Nota audiovisual: https://youtu.be/omzLMvuPxx8