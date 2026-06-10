Gobierno en Territorio. El Talar: Desarrollo Humano reafirmó su compromiso con las familias y las instituciones

Una amplia agenda cumplió la ministra Marta Russo Arriola en El Talar donde dialogó con los vecinos e instituciones barriales deportivas, relevando necesidades, fortaleciendo vínculos institucionales y microemprendimientos.

La ministra de Desarrollo Humano, Marta Russo Arriola, junto a la intendenta Laura Quintana, llevó adelante una extensa jornada de actividades en la localidad de El Talar, con el objetivo de relevar necesidades, fortalecer vínculos institucionales y acompañar a distintas organizaciones sociales y emprendedores de la zona.

La jornada comenzó con una visita a la municipalidad, donde se reunió con concejales para abordar la situación general de la localidad y la situación de los trabajadores. Posteriormente, la ministra participó de una actividad de fortalecimiento de microemprendimientos, trabajando junto a emprendedores ya consolidados y otros que buscan iniciarse en la actividad. También visitó un emprendimiento familiar dedicado a la producción de briquetas ecológicas, una alternativa de bajo costo al uso de leña con alto potencial de impacto social y ambiental.

En el marco del recorrido, se reunieron con autoridades de los clubes barriales Boca y Rojo, donde priorizó el fortalecimiento de su rol social mediante la articulación de acciones con las áreas de Salud y Ambiente, con el objetivo de promover una mejor calidad de vida para las y los jóvenes y sus familias.

Participó además de la celebración por el 29.º aniversario de la Fundación APADDET, donde recibió un diploma de reconocimiento por el trabajo articulado que se viene desarrollando de manera conjunta. En ese marco, también atendió y gestionó pedidos concretos de la comunidad para acompañar y fortalecer las actividades que lleva adelante la organización.