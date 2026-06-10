La Comisión de Obras y Servicios Públicos analizó el estado de las rutas y los proyectos viales en ejecución

En el Salón Pilar Bermúdez de la Legislatura de Jujuy se reunió la Comisión de Obras y Servicios Públicos, presidida por la diputada Noemí Isasmendi, oportunidad en la que los legisladores recibieron al presidente de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), ingeniero Hugo Ponce, para interiorizarse sobre el estado de las rutas provinciales, los convenios vigentes con Nación y las obras proyectadas para distintos puntos de la provincia.

Durante el encuentro, el titular de Vialidad brindó un informe sobre los trabajos que se desarrollan en la red vial provincial y nacional, además de responder consultas de los diputados respecto de obras en ejecución, mantenimiento de caminos y proyectos estratégicos para mejorar la conectividad.

Al finalizar la reunión, la presidenta de la comisión destacó el carácter productivo del encuentro, que permitió conocer en detalle la marcha de distintas iniciativas. El funcionario provincial puso en contexto a los legisladores sobre los tres convenios vigentes entre Nación y Provincia para obras en rutas nacionales, además de informar sobre la situación de las rutas provinciales y los desafíos que enfrenta el organismo.

Uno de los temas abordados fue la situación de la Ruta Provincial N. 1, una obra considerada prioritaria para el departamento Santa Bárbara, cuyo proyecto se encuentra en etapa de gestión para su financiamiento a través de un préstamo del Banco Mundial. También se analizaron otras intervenciones previstas en sectores cercanos a Los Nogales y en el acceso a El Ceibal, además de trabajos de mantenimiento y conservación en distintos tramos de la red vial.

El organismo provincial informó asimismo sobre las tareas realizadas durante el último año: se trabajó sobre aproximadamente 115 kilómetros de rutas provinciales dentro de una red que supera los 3.500 kilómetros, de los cuales cerca de 3.000 corresponden a caminos de ripio. Durante la reunión también se dialogó sobre la situación de los trabajadores de Vialidad Provincial y cuestiones vinculadas al convenio colectivo del sector, con el compromiso de seguir trabajando de manera conjunta en los proyectos que resultan importantes para la provincia.

En su exposición, Ponce explicó que actualmente la DPV trabaja en distintos frentes de obra. Entre ellos mencionó las tareas de reparación en la Ruta Provincial N. 4, donde una alcantarilla colapsó en cercanías del Hotel Termas de Reyes, situación que comenzó a ser atendida aprovechando la mejora de las condiciones climáticas. Además, anunció que durante el mes de julio se llamará a licitación para la construcción de dos nuevos puentes: uno sobre la Ruta Provincial N. 10, en el sector de Severino, corredor que conecta la Ruta Nacional N. 9 con el Parque Industrial de Perico y la Ruta Nacional N. 66; y otro sobre la Ruta Provincial N. 43, en la zona de Pozo Cavado, cercana a Puesto Viejo.

Estos encuentros reafirman el valor del diálogo entre la Legislatura y los organismos provinciales como herramienta para mejorar la conectividad y la calidad de vida de los jujeños.

Lo mejor es venir a la fuente y comunicar lo que realmente se está haciendo, expresó el presidente de la Dirección Provincial de Vialidad, Hugo Ponce.