La Comisión de Trabajo dio despacho favorable al proyecto para instituir el Día del Trabajador de la Construcción

La Comisión de Trabajo de la Legislatura de Jujuy emitió despacho favorable al proyecto de ley que propone instituir el 22 de abril como el Día de los Obreros de la Construcción, una iniciativa que busca reconocer la labor de los trabajadores del sector y establecer la fecha como jornada no laborable y remunerada. La reunión, presidida por el diputado Ramón Neyra, se realizó en el salón Presidente Raúl Alfonsín y contó con la participación del secretario de Trabajo de la Provincia, Freddy Berdeja, y referentes de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) Jujuy.

La propuesta surge a partir de un reclamo histórico del sector y se sustenta en el Convenio Colectivo de Trabajo 76/75, que contempla esa fecha como día no laborable y pago para los trabajadores de la construcción. Durante el encuentro, además, los representantes gremiales plantearon la necesidad de fortalecer la contratación de mano de obra local en las obras que se ejecutan en la provincia.

Al finalizar la reunión, el presidente de la Comisión de Trabajo destacó la importancia del despacho favorable y señaló que la Legislatura tomó la decisión de impulsar este proyecto de ley para garantizar y respetar los derechos de los trabajadores. Asimismo, valoró el acompañamiento de los distintos bloques legislativos a una propuesta que beneficia de manera directa al sector.

Los representantes gremiales agradecieron el respaldo brindado por los diputados al proyecto y explicaron que, si bien el convenio colectivo ya contempla la fecha, muchas empresas no cumplen con lo establecido, por lo que buscan que la jornada quede incorporada por ley como día conmemorativo, no laborable y pago.

El gremio informó también que presentó otra iniciativa vinculada a la generación de empleo local, que propone que el 90 por ciento de los trabajadores incorporados a las obras provengan de la bolsa de trabajo de la UOCRA y sean mano de obra jujeña, con el objetivo de priorizar a los trabajadores locales y fortalecer la economía de la provincia.

Tras obtener despacho favorable en la Comisión de Trabajo, el proyecto continuará su tratamiento en la Comisión de Legislación General y podría ser debatido en una próxima sesión legislativa. El encuentro reafirmó el valor del diálogo entre la Legislatura, el Estado provincial y las organizaciones gremiales para mejorar la calidad de vida de los trabajadores jujeños. Sabemos que existe el Día del Trabajador, pero muchas empresas no cumplen con lo establecido. Por eso buscamos que esta fecha quede incorporada por ley para que sea una jornada conmemorativa para nuestros compañeros, no laborable y paga, expresó Juan Ortega, delegado de la UOCRA.