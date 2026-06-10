Planificación Estratégica. Jujuy proyecta su administración pública con la mira en 2040

El gobernador Carlos Sadir encabezó la apertura del Taller de Alta Participación Social, un espacio que reúne a los sectores público, privado y civil para delinear políticas públicas a largo plazo y modernizar la estructura estatal.

El Gobierno de Jujuy puso en marcha un ambicioso proceso de planificación a largo plazo con la apertura del Taller de Alta Participación Social. El encuentro, liderado por el gobernador Carlos Sadir y la ministra de Planificación Estratégica y Modernización, Isolda Calsina, se desarrolla en las instalaciones de Conectar Lab y tiene como propósito central rediseñar la Administración Pública con el horizonte puesto en el año 2040, además de definir los desafíos educativos de cara a 2035.

La iniciativa, enmarcada en el Programa de Planificación Estratégica Provincial, se consolida como un canal de diálogo abierto y construcción colectiva. De las jornadas participan activamente representantes de empresas, sindicatos, organizaciones sin fines de lucro, así como funcionarios provinciales y municipales, buscando legitimar las políticas públicas a través del consenso ciudadano.

Durante el acto de apertura, el gobernador Sadir enfatizó la necesidad de transformar las estructuras estatales vigentes:

«Este espacio es vital para pensar el Jujuy del futuro, analizar lo que se está haciendo hoy, la burocracia del Estado, las herramientas que actualmente tenemos y pensar cómo modificarlas. Necesitamos repensar nuestra relación con las empresas e instituciones para avanzar en una visión clara de provincia», enfatizó.

El mandatario también reconoció que, si bien se ha avanzado en la digitalización de diversas áreas, los esfuerzos actuales resultan insuficientes ante las demandas globales, por lo que ratificó el compromiso de “implementar de manera continua las nuevas herramientas tecnológicas disponibles en el mundo”.

Por su parte, la ministra Isolda Calsina ponderó la diversidad y la experiencia de los asistentes, señalando que el objetivo final es «sistematizar y unir los aportes de la participación ciudadana» para dar legitimidad a los planes estratégicos de mediano y largo plazo. «Es pensar Jujuy entre todos», subrayó.

El programa no se limita a la reforma administrativa. A principios de junio, el Ministerio de Educación concluyó tres jornadas de estos mismos talleres, enfocadas específicamente en proyectar el sistema educativo provincial para la próxima década (2035).

Asimismo, bajo un estricto enfoque ciudadano, ministerios como los de Desarrollo Humano, Ambiente y Salud vienen replicando estos encuentros. El fin es escuchar de primera mano las demandas de la comunidad para utilizarlas como insumo clave en sus respectivas planificaciones sectoriales.

La apertura de este taller multisectorial contó además con la presencia de la secretaria de Planeamiento Estratégico, Guadalupe Bravo Almonacid; el secretario de Gobierno Digital y Transformación Administrativa, Marcelo Genzel; y el ministro de Minería, José Gómez, lo que demuestra la transversalidad de la convocatoria institucional.