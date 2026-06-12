Cumplimiento a la Normativa N° 27.499. Ley Micaela: entrega de certificados en Puesto Viejo

Finalizó la formación en Ley Micaela en Puesto Viejo y se realizó el acto de entrega de certificados a las y los participantes.

En un acto cargado de emoción se realizó la entrega de certificados a quienes completaron la formación en Ley Micaela, en la localidad de Puesto Viejo, reconociendo el compromiso asumido por cada participante en la construcción de espacios más justos, igualitarios y libres de violencia de género.

La jornada fue encabezada por la Presidenta del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades, Lourdes Navarro quien destacó el trabajo articulado con el municipio de Puesto Viejo y el acompañamiento de las autoridades locales agradeciendo especialmente al Intendente Marcelo López y a la referente de Género Karen Franco.

La finalización de esta instancia formativa representa un paso fundamental para fortalecer la incorporación de la perspectiva de género en las instituciones y en el ejercicio cotidiano de las funciones públicas, acercando herramientas que permitan prevenir, identificar y abordar la violencia por motivos de género.

Es de destacar que la Normativa N° 27.499 establece la capacitación obligatoria a todas las personas que desempeñan funciones en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con la idea de generar transformaciones culturales fomentando la sensibilización, reflexión y la responsabilidad de quienes cumplen tareas en distintos ámbitos del Estado.

Con estas acciones se continúa fortaleciendo el trabajo conjunto para consolidar una sociedad más equitativa, con mayor conciencia sobre las desigualdades de género con herramientas para prevenir la violencia por motivos de género en todos los sectores.

Del acto participaron el Director Provincial de Políticas Culturales y Comunicación, Franco Dorado y la Coordinadora de Promoción de Derechos de las Mujeres y la Diversidad, Victoria Zerpa.

También estuvieron presentes Amanda López, Jefa de Gabinete; Eduardo López, Presidente del Concejo Deliberante de Puesto Viejo y José Castillo, encargado de la Delegación Municipal de Los Lapachos.