Interior. El ministro de Hacienda se reunió con referentes de Cieneguillas

En instalaciones del Ministerio de Hacienda y Finanzas, se llevó a cabo una reunión con el comisionado municipal de Cieneguillas, Abel Santos, a fin de abordar una agenda de temas prioritarios para la localidad.

El ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo, recibió a referentes de Cieneguillas, localidad puneña perteneciente al departamento Santa Catalina.

El comisionado Abel Santos, quien estuvo acompañado del coordinador Alfredo Tinte, señaló: “En este encuentro se pudo tratar una importante agenda de temas y otros asuntos pendientes que tenemos en Cieneguillas. Manifestamos la necesidad de contar con un camión cisterna para los productores y ganaderos de nuestra zona. Asimismo, realizamos la presentación de diferentes proyectos de obra, entre los que se destacan la construcción del polideportivo para Casira, el centro cultural de Cieneguillas, además de pavimento y cordón cuneta”.

En otro orden, el funcionario destacó la buena predisposición y atención recibida. “Fue una jornada muy positiva para nosotros como representantes de la jurisdicción y a cargo de llevar respuestas a la gente. Nos vamos muy conformes con el amable recibimiento del ministro en este espacio de diálogo y agradecemos el apoyo del Gobierno de Jujuy, valioso pilar que nos impulsa a continuar creciendo”, concluyó Santos.

Seguimos trabajando a favor de diferentes iniciativas, propias y de otros sectores y actores sociales, desde la perspectiva de una administración responsable y con sentido social.