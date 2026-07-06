Gastón Millón recibió al embajador de Ucrania, Yurii Klymenko

Del encuentro participaron también la secretaria de Integración Regional y Relaciones Internacionales, María Belén Pastrana, y la coordinadora de Gestión en Relaciones Internacionales, Lic. Alejandra Verzini.

Durante la reunión, realizada el pasado viernes, se abordaron temas históricos y de actualidad, además de posibles líneas de trabajo conjunto entre Ucrania y la provincia de Jujuy.

Al respecto, Gastón Millón resaltó: “Muy interesante la visita, hablamos mucho de historia y de actualidad, y sobre todo tenemos varias ideas para avanzar con propuestas vinculadas a no solamente lo legislativo, sino a distintos eventos y actos. Nos interiorizamos de la situación, hoy en día bastante compleja, de lo que es Ucrania y nos contaron de los inmigrantes, no solamente los actuales, sino de aquellos que llevan décadas en nuestro país”.

“Entendemos que reforzar los lazos entre Jujuy y Ucrania puede llegar a avanzar, inclusive, en algún hermanamiento entre ciudades, hay muchas cosas para hacer y realmente honró al Concejo Deliberante con su presencia”, agregó.

Por su parte, el embajador ucraniano expresó: “En primer, lugar quisiera mencionar que estoy aquí con una visita institucional para profundizar los vínculos en diferentes ámbitos, entre las regiones de Ucrania y la provincia de Jujuy, reconocemos completamente el potencial tan grande que tiene la provincia, entonces estamos buscando la forma de poder desarrollar nuestra cooperación y que pueda ser mutuamente beneficiosa en diferentes ámbitos”.

En ese sentido, Klymenko detalló: “También discutimos cómo avanzar con nuestros contactos en el ámbito legislativo entre diferentes órganos de los ciudadanos ucranianos y el Concejo Deliberante de San Salvador, por lo tanto, hablábamos las distintas vías para avanzar en distintos proyectos”.

“Ayer tuve la oportunidad de visitar junto a mi esposa la apertura del Centro Cultural Lola Mora, es muy impresionante, un espacio muy inspirador, y quisiera agradecer por la recepción cálida en la provincia y su ciudad, al presidente del Concejo Deliberante, agradecer la solidaridad y la empatía de parte de las autoridades y también la de los ciudadanos de la ciudad y la provincia de Jujuy”, concluyó.