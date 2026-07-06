Tarifas. El Gobierno de Jujuy reafirma su compromiso ante el aumento nacional de las tarifas

Funcionarios provinciales expusieron ante diputados el impacto del aumento nacional de las tarifas y ratificaron el compromiso del Gobierno de Jujuy de acompañar a los usuarios en situación de vulnerabilidad y a los sectores productivos.

El secretario de Energía de la provincia, Mario Pizarro, y el titular de la Superintendencia de Servicios Públicos y Otras Concesiones (SUSEPU), Javier Gronda, mantuvieron una reunión con diputados provinciales para abordar la situación tarifaria actual. Durante el encuentro, expusieron la realidad que atraviesan los hogares jujeños y las economías regionales.

Los recientes aumentos dispuestos por el Gobierno nacional replantearon la estructura de costos que afrontan las familias y representan, además, una seria amenaza para la competitividad de las actividades productivas locales.

Los funcionarios provinciales y los legisladores coincidieron en la necesidad de continuar protegiendo a los usuarios frente a la escalada tarifaria. En ese marco, la Secretaría de Energía y la SUSEPU reafirmaron su compromiso de fortalecer los mecanismos de control y acompañamiento, con el objetivo de garantizar el acceso y la continuidad de los servicios públicos esenciales en todo el territorio provincial.

De esta manera, se procura que miles de familias puedan seguir accediendo a un servicio esencial como la energía eléctrica.

Uno de los puntos destacados de la reunión fue la valoración del esfuerzo presupuestario que realiza el Gobierno de Jujuy para amortiguar el impacto de las decisiones adoptadas por la administración nacional.

A diferencia de otras jurisdicciones, la Provincia sostiene con recursos propios la tarifa social provincial, una herramienta destinada a asistir a los sectores más vulnerables. Este beneficio representa una importante inversión del Estado provincial y consolida una red de contención orientada a brindar previsibilidad a los hogares jujeños.