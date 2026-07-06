Trabajo en territorio. Más de 60 referentes finalizaron el Programa de Formación en Salud Mental Comunitaria

La estrategia se llevó adelante entre el Ministerio de Salud de Jujuy, la Empresa Exar y siete comunidades del Departamento Susques.

El Ministerio de Salud de Jujuy y la Empresa Exar realizaron este viernes en sede de la cartera sanitaria provincial, el cierre del Programa de Formación en Salud Mental Comunitaria del que participaron más de 60 referentes de las comunidades de Susques, Olaroz Chico, Pastos Chicos, Huáncar, Puesto Sey, El Toro y Catua, junto a vecinos de Coranzulí y representantes de instituciones locales.

La capacitación coordinada por la Secretaría de Salud Mental, Adicciones y Discapacidad se desarrolló entre los meses de abril y junio en encuentros presenciales en Susques.

El trabajo, a partir del modelo mhGAP (Mental Health Gap Action Programme) de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que apunta a reducir las brechas en la atención de la salud mental, permitió a los referentes adquirir conocimientos para la prevención y la promoción de la salud mental en sus comunidades, a través del diagnóstico, participativo y la producción de posibles soluciones.

A su vez, se trabajó coordinadamente con el Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género en estrategias para la erradicación de las violencias.