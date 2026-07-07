Cultura Viva . La 16° edición de Masi Maky reunirá cultura, artesanías y tradiciones andinas en Maimará

El 16 de julio inicia la feria que reúne artesanos, productores, gastronomía regional y artistas de la Quebrada y Puna.

En instalaciones de Culturarte se presentó la edición 16° de Masi Maky que se realizará los días 16, 17, 18 y 19 de julio en la plaza central San Martín de Maimará con entrada libre y gratuita.

La propuesta que ya se consolidó a lo largo de los años como espacio de encuentro para visibilizar el trabajo, la cultura y las tradiciones andinas en uno de los paisajes más emblemáticos de la provincia.

En la oportunidad, el secretario de Cultura, José Rodríguez Barcena, expresó que son 16 años de un importante encuentro que es conocido como síntesis cultural andina. “Lo mejor es el acercamiento que permite esta propuesta cultural, entre quienes producen desde distintas localidades de la provincia y los visitantes”, resaltó.

Continuando, el funcionario invitó a toda la comunidad y a los turistas que eligen Jujuy en estas vacaciones de invierno a participar de esta edición de Masi Maky.

“Es una linda propuesta para compartir el colorido, la producción, los sabores, las texturas y las artesanías en una de las localidades más hermosas de la provincia”, concluyó.

Cabe indicar que Maimará fue reconocida como uno de los pueblos más lindos del mundo por la Organización Mundial del Turismo, destacando por sus paisajes únicos, sus tradiciones vivas y sus cerros coloridos como la Paleta del Pintor.

Por su parte, Perla Rioja, miembro de la organización, señaló que existe la previa al evento que se desarrolla este fin de semana, 11 y 12 de julio. “Es la antesala del Masi Maky central que comienza el 16. Seis días, en total, con stands de artesanos como ceramistas, tejedores, emprendedores y cocina en vivo”, detalló.

También comentó que la propuesta cultural tiene un abanico de actividades como teatro, cine, la presentación de ballets y espectáculos artísticos.

“Arrancamos desde el mediodía hasta las 20 horas de la noche y en esta edición superamos la cantidad de stands ya que participan artesanos de las cuatro regiones. Se suman emprendedores de vitrofusión, marroquinería y reciclado, entre otros. El encuentro invita a conocer y deslumbrarse con el paisaje hermoso que tiene Maimará”, finalizó.

Sebastián Sardina, miembro de la organización, se refirió a los artistas locales que estarán presente en esta edición. “Tendremos la participación de músicos de toda la Quebrada, como Huella Folk; Antonio Olarte; Willy Tarpuy y Grupo Pascana, otra figura presente será el cantautor Manuel Estrada y estará presente Gustavo Patiño, entre otros», detalló.