El Centro Cultural Mirentxu “Casa Baca” celebró su segundo aniversario

El Centro Cultural Mirentxu “Casa Baca”, ubicado en el barrio Los Perales, dio inicio a las actividades conmemorativas por su segundo aniversario con un encuentro multidisciplinario que reunió a reconocidos artistas y referentes culturales de la ciudad. La programación continuará este miércoles 8, a partir de las 21 horas, con la presentación del grupo jujeño “Samba Pué”, que ofrecerá un espectáculo de música y percusión latinoamericana.

En el marco de la celebración, la administradora del Centro Cultural, Elena Bardi, expresó su satisfacción por el camino recorrido durante estos dos años de trabajo. “Estamos muy felices de celebrar este recorrido y de seguir fortaleciendo la gestión cultural, intentando ampliar las propuestas y estando atentos a las demandas y deseos no solo de los vecinos de Los Perales, sino de toda la comunidad de San Salvador de Jujuy”, destacó.

Asimismo, explicó que el aniversario comenzó con la participación de los distintos talleres que funcionan en el espacio, entre ellos música, tango, poesía y pintura, conformando un encuentro multidisciplinario que refleja la identidad del centro cultural.

“Queremos que este espacio tenga un sentido especial, como lo tuvo históricamente Casa Baca, una casa de puertas abiertas donde los vecinos se reunían para distintas actividades comunitarias. Hoy buscamos que quienes ingresen se sientan parte del lugar, que lo vivan y lo habiten”, señaló Bardi.

En ese sentido, remarcó que el objetivo del centro es convertirse en un espacio de encuentro, diálogo y reflexión. “Más allá de las muestras y exposiciones, buscamos que cada persona que pase por Casa Baca se lleve una experiencia que la movilice y la enriquezca”, afirmó.

Respecto a las actividades previstas para esta semana, Bardi adelantó que este miércoles se presentará el grupo de músicos jujeños “Samba Pué”, con una propuesta de percusión y música latinoamericana. “Invitamos a toda la comunidad a participar. Las entradas tienen un valor accesible para que nadie se quede con las ganas de disfrutar del espectáculo”, comentó.

Finalmente, recordó que Casa Baca ofrece durante todo el año una amplia variedad de talleres, entre ellos pintura, ajedrez, oratoria, literatura y títeres. Además, anunció la incorporación de un nuevo proyecto integrado por jóvenes artistas de la Dirección de Cultura de la Municipalidad, profesionales vinculadas al circo, la literatura, el cine, la danza y la música, quienes desarrollarán propuestas recreativas y culturales destinadas a escuelas públicas, geriátricos y plazas de la ciudad.

Quienes deseen conocer la programación completa y las distintas actividades pueden consultar las redes sociales oficiales del Centro Cultural Mirentxu “Casa Baca”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/ybDtYQ9vd18?si=b_1IARBh9ZjOmNF0