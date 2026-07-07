El Municipio realizó de controles de salud a estudiantes de la Escuela Nº 461 de Alto Comedero

La Dirección de Medicina Preventiva y Salud del Municipio, llevó adelante una jornada de devolución de los estudios médicos realizados a los alumnos de 7º grado de la Escuela Nº 461 “Bicentenario de la Patria”. La actividad estuvo dirigida a los padres y tutores, quienes recibieron los informes correspondientes y las recomendaciones para continuar con los controles necesarios.

La directora de Medicina Preventiva y Salud, Itatí Gloss, explicó que la iniciativa surgió a partir de una necesidad planteada por la institución educativa y destacó el compromiso del municipio de acercar los servicios de salud a los distintos sectores de la ciudad, “nos trasladamos hasta aquí porque era una inquietud de la directora, los niños de 7º grado no habían tenido un control de salud, entonces, trasladamos a todo el equipo, ya que es un requerimiento del intendente que estemos presentes en cada barrio. Pudimos evaluar estos alumnos, y hoy nos encontramos brindando esos resultados a los papás”, expresó.

Asimismo, remarcó la importancia de la detección temprana de distintas patologías para garantizar un tratamiento oportuno, “hacemos mucho hincapié en que, si podemos prevenir a tiempo, hay muchas enfermedades que podemos evitar, por eso es que nos acercamos a darles esta devolución y que los papás puedan llevar a cada niño que sea necesario al control, ya sea del médico, del odontólogo, de la nutricionista, etc.”, afirmó.

Durante la evaluación, el equipo de salud detectó indicadores que requieren especial atención. Al respecto, Gloss señaló: “Lo que más nos llamó la atención es que, de 81 niños que atendimos, 49 presentaron caries, entonces, nos hace dar cuenta que es muy necesario el control”.

Además, agregó que “de los 81 alumnos que atendimos, la mitad tiene sobrepeso u obesidad, es otro dato que nos alarma, y para trabajar en todo lo que es la alimentación saludable”.

En ese sentido, recordó que el municipio dispone de servicios gratuitos para el seguimiento de estos casos, “desde el municipio contamos con distintos consultorios odontológicos, como los del Centro de Participación Vecinal ‘Santa Ana’, donde se pueden acercar y tener atención gratuita”, destacó.

Por su parte, la directora de la Escuela Nº 461 “Bicentenario de la Patria”, Gladys Alicia Valdivieso, valoró el acompañamiento brindado por el municipio y explicó que estos controles respondieron a un requerimiento del sistema educativo, “nos conectamos con el CPV ‘Combate de Alto Comedero’, y nos ayudó para poder realizar estos controles de salud. Es un documento que está solicitando el Ministerio de Educación, y como no lo habían hecho, pasados varios meses, seguramente por una cuestión económica, se trajo directamente el equipo médico del municipio, y estamos muy agradecidos ya que los chicos pudieron tramitar ese certificado con autorización de los padres, sobre todo el electrocardiograma, un control odontológico, control de la vista, que tiene un costo elevado si se lo van a hacer en forma privada, así que muy agradecida al municipio por este servicio”, manifestó.

Finalmente, la directora hizo hincapié en la necesidad de dar continuidad a los tratamientos indicados tras la entrega de los informes, “estábamos leyendo los informes y se muestran muchas falencias odontológicas, los niños tienen que ir ahora al odontólogo, y eso también es un servicio de algunos CAPs o CPVs, para la gente que no tiene obra social”, concluyó.

Nota audiovisual: https://youtu.be/U738I3Bdvkc