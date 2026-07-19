Jornadas intensas. Lograron sofocar y contener incendios de vegetación que amenazaron a zonas pobladas en Jujuy

Desde el Gobierno de Jujuy se reitera el pedido de máxima responsabilidad ciudadana para evitar quemas que puedan desencadenar nuevas emergencias.

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático a través de su Dirección Provincial de Incendios de Vegetación y Emergencias Ambientales coordinó la respuesta ante 14 focos ígneos distribuidos en San Antonio, El Carmen, Palpalá, Dr. Manuel Belgrano y Humahuaca.

Se desplegaron más de 30 brigadistas de las bases operativas de la Central, San Pedro y Humahuaca, quienes trabajaron en el terreno con el apoyo de la Dirección de Bomberos de la Policía, Defensa Civil y los cuerpos de Bomberos Voluntarios locales.

Actualmente, gracias al esfuerzo de los combatientes, el sector de El Cadillal es el único bajo estricto monitoreo. Desde el Gobierno de Jujuy se reitera el pedido de máxima responsabilidad ciudadana para evitar quemas que puedan desencadenar nuevas emergencias en zonas urbanas o rurales.

Los focos ígneos pudieron ser controlados a pesar de las severas condiciones climáticas del fin de semana.

El rápido despliegue del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático evitó que las hectáreas afectadas se expandieran en áreas críticas de la provincia. Según los datos oficiales, la vegetación afectada presenta un alto porcentaje de pastizal y pasto cubano, con una mínima incidencia sobre el bosque nativo.

Las altas temperaturas, las fuertes ráfagas de viento y los bajos índices de humedad actuaron como detonantes de una serie de incendios de interfaz, los cuales se desarrollaron con peligrosidad en la cercanía de barrios habitados y estructuras civiles.

Ante esta situación de emergencia, la Dirección Provincial activó un operativo coordinado que abarcó alrededor de 22 hectáreas. Entre las intervenciones más complejas destacaron el foco «El Cachorrito», en el Barrio 18 de Noviembre de Palpalá (10 hectáreas), y el incendio «El Casco», en el Loteo Nuevo Los Alisos de San Antonio (4 hectáreas), ambos extinguidos con éxito cerca de áreas pobladas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la estación de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) confirmaron que el fuerte ingreso de viento Zonda y viento Norte provocó marcas atípicas para el invierno, registrando máximas de hasta 34°C el jueves con ráfagas de 48 km/h. Bajo alerta naranja el viernes, San Salvador alcanzó una máxima oficial de 33.6°C (34.8°C según la UNJu) con ráfagas que superaron los 85 km/h en valles, Puna y Quebrada; condiciones extremas que se extendieron al sábado con temperaturas de 30°C, severa baja de humedad y tierra en suspensión.

Para este domingo a pesar de la baja de temperatura las condiciones siguen en alerta naranja, lo que tiene a todo el sector de emergencias en guardia permanente.

El 99% de los incendios forestales y de interfaz son provocados por las personas, de modo intencional o no. Por ello, se solicita a la ciudadanía tomar los recaudos necesarios para prevenir siniestros, sobre todo en días con pronóstico de intenso viento Zonda y aumento considerable de temperaturas: evitar tirar colillas de cigarrillo o fósforos en banquinas, no arrojar ni quemar residuos ni restos de poda, y no encender hogueras en lugares no autorizados. En caso de ver humo o fuego, comunicarse de inmediato al 4271971 o al 911.