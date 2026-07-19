La Dirección de Zoonosis llevará el quirófano externo a los barrios 13 de Julio y Alto Comedero

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Zoonosis, dio a conocer el cronograma de atención del quirófano externo, que durante la próxima semana brindará el servicio de castraciones en los barrios 13 de Julio y Alto Comedero.

El operativo comenzará el martes 21 de julio, desde las 14 horas, y continuará el miércoles 22, a partir de las 8 horas, en el Polideportivo del barrio 13 de Julio, ubicado en la intersección de las calles Miguel Cané y 10 de Junio.

Posteriormente, el equipo de Zoonosis se trasladará al barrio Alto Comedero, donde atenderá el jueves 23 y viernes 24, desde las 8 horas, en el CPV Combate, ubicado en Manzana AP2, Lote 43, del sector 47 Hectáreas.

Desde la Dirección de Zoonosis recordaron a los vecinos que el quirófano externo permite acercar el servicio a distintos sectores de la ciudad, facilitando el acceso de los propietarios de mascotas a las jornadas programadas.