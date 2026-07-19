Susepu refuerza el control sobre la prestación del servicio eléctrico y evalúa las acciones correspondientes

La Superintendencia de Servicios Públicos fiscaliza las tareas de restitución del servicio y analiza las acciones que correspondan en el marco de sus competencias.

El presidente de la Superintendencia de Servicios Públicos y Otras Concesiones (Susepu), Javier Gronda, informó que el organismo intensificó las tareas de fiscalización sobre la prestación del servicio eléctrico a raíz de las interrupciones registradas en distintos puntos de la provincia como consecuencia del fuerte temporal de viento.

En ese marco, señaló que personal de la Superintendencia se encuentra en la base operativa de EJESA, realizando un seguimiento directo de las acciones que lleva adelante la empresa para restablecer el suministro eléctrico. Allí se verifica el despliegue de las cuadrillas, la disponibilidad de los equipos y el avance de los operativos de restauración en las distintas zonas afectadas.

«Estamos requiriendo a la empresa que destine todos los recursos necesarios para acelerar la normalización del servicio y brindar respuestas concretas a los usuarios afectados. Nuestro deber es fiscalizar que la concesionaria cumpla con las obligaciones que le corresponden frente a una contingencia de estas características», expresó Gronda.

Asimismo, indicó que la Susepu mantiene un relevamiento permanente de las incidencias registradas y de las respuestas brindadas por la distribuidora. En paralelo, el organismo evalúa las acciones que correspondan en el marco de sus competencias, una vez superada la emergencia y analizada toda la información vinculada a la prestación del servicio.

Finalmente, Gronda remarcó que la Superintendencia continuará fiscalizando la actuación de la empresa y defendiendo los derechos de los usuarios, verificando que los reclamos reciban la atención correspondiente y que el servicio se restablezca en el menor tiempo posible.