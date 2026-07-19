Seguimiento. Energía monitorea la situación y exige a EJESA acelerar la restitución del servicio

El secretario de Energía, Mario Pizarro, informó que la Secretaría sostiene un seguimiento permanente de las tareas desplegadas por la distribuidora y exige el despliegue de todos los recursos necesarios para normalizar el suministro eléctrico.

El secretario de Energía, Mario Pizarro, informó que la Provincia mantiene un monitoreo permanente de la situación generada por el temporal de viento que afectó el servicio eléctrico en distintos puntos de Jujuy y acompaña las acciones impulsadas por el gobernador Carlos Sadir para lograr la pronta normalización del suministro.

En ese marco, señaló que la Secretaría de Energía mantiene una presencia permanente en la base operativa de EJESA, desde donde supervisa el despliegue de las cuadrillas, la salida de los equipos y el avance de los operativos de restauración en toda la provincia.

Asimismo, indicó que se mantiene contacto constante con las autoridades de la empresa para exigir que se dispongan todos los recursos humanos y técnicos necesarios para acelerar la reposición del servicio y brindar respuestas a los usuarios afectados.

«Las condiciones meteorológicas generaron múltiples inconvenientes sobre la red eléctrica, pero desde el primer momento estamos siguiendo la evolución de la situación en el lugar y verificando el desarrollo de cada operativo. Hemos exigido a la empresa que despliegue la totalidad de sus recursos para restablecer el servicio con la mayor celeridad posible», expresó Pizarro.

El funcionario agregó que la Secretaría continúa relevando la información técnica vinculada a las interrupciones del suministro y evaluando las acciones que correspondan una vez superada la contingencia, en función de los informes que presente la distribuidora.

Finalmente, remarcó que el Gobierno de Jujuy continuará monitoreando la evolución de la emergencia y acompañando el operativo de respuesta coordinado en el marco del Comité Operativo de Emergencias (COE), con el objetivo de contribuir a la normalización del servicio eléctrico en toda la provincia.