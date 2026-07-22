El vicegobernador recibió al comisionado de Santa Catalina

El vicegobernador Alberto Bernis recibió en su despacho al comisionado municipal de Santa Catalina, Diego Armando Solís, en una reunión de trabajo donde analizaron una agenda de temas prioritarios para esa localidad de la Puna. Durante el encuentro abordaron la situación de los trabajadores municipales, el avance de proyectos de obra pública y las acciones necesarias para fortalecer el acompañamiento a los productores frente al escenario de sequía previsto para los próximos meses.

Al finalizar la audiencia, Solís destacó el diálogo permanente con el Gobierno provincial y señaló que las gestiones forman parte de un trabajo sostenido junto a la Legislatura y al Ministerio de Hacienda. En ese sentido, recordó que también mantuvo una reunión con el titular de esa cartera para avanzar sobre los mismos ejes y continuar consensuando respuestas para la comunidad.

Entre los temas planteados, el comisionado hizo referencia a la necesidad de prever medidas de asistencia para los productores de la zona ante la disminución de agua que suele registrarse hacia octubre, con el objetivo de acompañar a las familias que dependen de esa actividad como principal medio de vida.

Asimismo, valoró los avances alcanzados durante la reunión en las gestiones vinculadas al financiamiento de obras públicas para Santa Catalina. Explicó que estas iniciativas contribuirán a mejorar la infraestructura de la localidad y abrir nuevas oportunidades para distintos sectores de la comunidad. «Hoy hemos dado pasos importantes, por lo menos en el financiamiento de obras públicas para Santa Catalina, apuntando a generar posibilidades e incluir en estas obras a jóvenes, adultos mayores y servicios que serán importantes para la parte social», expresó.

El jefe comunal también resaltó la importancia de mantener abiertos los canales de diálogo con las autoridades provinciales y agradeció la predisposición del Vicegobernador para escuchar las inquietudes de los municipios del interior. «Cada vez que venimos y nos reciben las autoridades uno se va contento, porque el hecho de que nos escuchen y podamos plantear nuestros problemas ya es importante. De a poco vamos solucionando las necesidades», afirmó.

Finalmente, Solís ratificó su compromiso de continuar trabajando de manera articulada con el Gobierno provincial para impulsar acciones que favorezcan el desarrollo de Santa Catalina y mejoren la calidad de vida de sus habitantes.